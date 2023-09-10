



فيما ناشدت مديرية أمن درنة

الليبية ، اليوم الأحد، سكان المناطق الساحلية وكذلك سكان الأودية الجبلية وأماكن تصريف المياه من منطقة الحصين شرقًا حتى منطقة الأثرون غربًا، بضرورة التعاون مع رجال الأمن ومغادرة تلك المناطق في أسرع وقت وعدم ترك أي منقولات ثمينة في منازلهم.





وقالت المديرية في بيان نشره مكتبها الإعلامي إن على المواطنين القاطنين على مقربة من شاطئ البحر أخذ الحيطة والحذر وضرورة التعاون مع رجال الأمن، وترك تلك المناطق وعدم ترك أي منقولات ثمينة وإطفاء التيار الكهربائي أثناء المغادرة تحسبًا لأي طارئ، وكذلك سكان الأودية وأماكن تصريف المياه، من منطقة الحصين شرقًا حتى منطقة الأثرون غربًا، وبالأخص وادي الشواعر.





وأعلنت مديرية أمن درنة الليبية، أنها باشرت منذ أمس السبت، في إخلاء السكان القاطنين بالمناطق المقابلة للبحر في المدينة، حرصًا على سلامتهم وتحسبًا لأي طارئ ونقلهم إلى أماكن آمنة، وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، وذلك تنفيذًا للخطة الأمنية رقم 6 لتأمين مدينة درنة وضواحيها.





بدوره، وجه مدير إدارة الفروع بجهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية في ليبيا صلاح القطراني، نداء استغاثة عاجل ة بعد غرق عدد من المنازل ومحاصرة العائلات نتيجة العاصفة التي ضربت المنطقة، مخاطبا جميع الجهات المسؤولة والمعنية بمساندتهم، ودعمهم في منطقة -تاكنس ومدور الزيتون- (127) كيلو متر شرق مدينة بنغازي، نتيجة غرق العديد من المنازل، ومحاصرة عدد من العائلات، حيث ارتفع منسوب المياه إلى 4 أمتار، نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب السواحل الليبية منذ الليلة الماضية.





من جهته أفاد رئيس الإسعاف والطوارئ منطقة تاكنس بمدينة المرج الليبية أنور صالح لوكالة الأنباء الليبية "بأن الوضع في منطقة تاكنس كارثي للغاية، حيث تم تأكيد غرق 500 منزل بشكل تام، ومحاصرة العائلات، كما غرقت منازل في الطابق الأرضي دون تسجيل أي خسائر بشرية.





وشكلت ليبيا لجنة للإغاثة والطوارئ ومواجهة الكوارث الطبيعية بتنسيق من القوات المسلحة الليبية وبلدية بنغازى ومجموعة من الجهات المحلية مثل المستشفيات والمدارس بمدينة بنغازى، وتعمل الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي على مساعدة الأسر التي تم إخلاء منازلها إلى الانتقال إلى أماكن الإيواء المخصصة.