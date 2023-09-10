جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الأحد/ ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربونى، ورئيسة بعثة اللجنة فى اليمن دافنى ماريت، حيث أشاد العليمى بدور اللجنة الدولية فى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمنى وحماية ضحايا الأزمة التى أشعلتها الميليشيات الحوثية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).



ودعا العليمي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة جهودها الإنسانية المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، ودفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطى الجاد مع المبادرات المتعلقة بإنهاء معاناة آلالاف المحتجزين والمختطفين.



ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمني، البعثة الدولية للجنة الصليب الأحمر أمام انتهاكات الميليشيات الحوثية لحقوق الإنسان.







