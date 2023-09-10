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الشيخ محمد بن زايد يعرب فى اتصال هاتفى بالعاهل المغربى عن تعازيه فى ضحايا الزلزال

9/10/2023 2:42:30 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اتصالاً هاتفياً مع الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، حيث أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع المغرب ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق خلال هذه الأوقات الصعبة، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.



كما قدم
الشيخ محمد بن زايد تعازيه ومواساته إلى الشعب المغربي الشقيق وذوي الضحايا ، سائلاً المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.



من جانبه عبر الملك محمد السادس عن شكره وتقديره لمشاعر التضامن الأخوية الصادقة التي أبداها رئيس دولة الإمارات تجاه المغرب وأهله.











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