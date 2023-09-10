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الجزائر تؤكد جاهزيتها لإرسال فريق من الحماية المدنية إلى المغرب

9/10/2023 2:42:30 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت الجزائر، اليوم الأحد، جاهزيتها لإرسال فريق تدخل عاجل من الحماية المدنية، يتكون من 80 منقذا متخصصا إثر الزلزال العنيف الذى ضرب البلاد، إذا ما قبل المغرب عرض المساعدة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، فى بيان اليوم، "فى إطار المساعدة اللوجستية والمادية العاجلة التى أبدت الجزائر استعدادها لتوفيرها للشعب المغربى الشقيق من أجل مواجهة مخلفات الزلزال العنيف، تعرض الجزائر، فى حالة قبول المملكة المغربية لعرضها، إرسال فريق تدخل من الحماية المدنية على جناح السرعة، يضم 80 منقذا متخصصا".


وأضاف أن فريق التدخل يتكون من "فريق للإنقاذ والبحث، وفريق طبي، وفرقة متخصصة فى البحث على الأشخاص تحت الأنقاض، إضافة إلى مساعدات إنسانية أولية، لاسيما الخيم وأسرة المخيمات والأغطية".


من ناحية أخرى، أعرب رئيس الشيشان رمضان قديروف عن تعازيه للمك محمد السادس عاهل المغرب وللشعب المغربى أجمع فى ضحايا الزلزال المدمر.


وقال قديروف - على تطبيق "تليجرام"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد- "أتقدم بخالص التعازى لملك المغرب محمد السادس والشعب المغربى أجمع، ولكل من فقد أحباءه نتيجة لهذه الكارثة. اليوم نشارككم جميعا محنتكم. ونسأل الله تعالى أن يلهمكم الصبر والقوة على اجتياز هذا الاختبار الصعب ومساعدة كل من يجد نفسه فى وضع ميؤوس منه".


كما أعرب عن أمله فى أن يتمكن المغرب، بفضل وحدة شعبه وصموده، من تجاوز كل الصعوبات والمحن.


وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق فى المغرب، فى وقت متأخر من يوم الجمعة وكان مركزه منطقة الحوز ومراكش؛ مما أسفر عن مئات الضحايا والمصابين وتدمير العديد من المباني.


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