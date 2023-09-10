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موقع ربط محور عمرو بن العاص الجديد بالدائرى.. دقايق للوصول من الهرم لأكتوبر

9/10/2023 2:42:27 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو من موقع الربط بين محور عمرو بن العاص الجدي والطريق الدائري بمنطقة المريوطية، مشيرة إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من إنشاء المحور الجديد وهو الربط بين الدائري الشمالي والجنوبي لتسهيل حركة الانتقال من وسط شارعي الهرم وفيصل للطريق السياحي ومناطق المريوطية والمنصورية وأكتوبر في دقائق معدودة.



وأوضحت المحافظة أن أعمال المشروع في تلك المنطقة تشهد معدلات تنفيذ عالية تصل لحوالي 50%، حيث تم الانتهاء من إنشاء العديد من الأعمدة الخرسانية التي ستربط المحور بالطريق الدائري، مؤكدة أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع في ذلك القطاع بالكامل خلال الأشهر القليلة القادمة.



يُذكر أن محور عمرو بن العاص الجديد يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبرى علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال ربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كباري 4,9 كم، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").















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