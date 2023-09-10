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معرض لوحات فنية لطلاب المدارس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

9/10/2023 2:42:27 PM
(MENAFN- Youm7) نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر معرضًا فنيًا ضم مجموعة من اللوحات التي قام برسمها طلاب المدارس من المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023، بقاعة "آدم حنين" بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.
وأكدت وزارة الخارجية أن تنظيم اللجنة الوطنية لهذه المسابقة للعام الثالث علي التوالى، يأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمنظمة الدولية للهجرة، حيث يشارك فيها ما يقرب من 720 طالبة وطالبًا من 12 محافظة وهي المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية (البحيرة – الدقهلية – الغربية – أسيوط – الفيوم – كفر الشيخ – الشـرقية – المنوفية – القليوبية – الإسكندرية – المنيا – الأقصر).
وقد قام بافتتاح المعرض السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور السفير احمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، والسيد كارلوس اوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا في مصر، ولفيف من السفراء الأجانب ومديري منظمات الأمم المتحدة في مصر.
وفى تصريح للسفيرة نائلة جبر على هامش المعرض، أشارت إلى أن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من أهم الأهداف التي تحرص اللجنة على تحقيقها حماية للفئات الأكثر عرضه للاستغلال من جانب المهربين، خاصة الشباب. وتعتبر المسابقات الفنية من الأنشطة التي تستهدف رفع الوعي بتلك المخاطر وتسليط الضوء على الفرص الإيجابية البديلة.
هذا، وتأتى هذه الفعالية في إطار نشاط اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المعنى بتنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2021 – 2023) المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026).

المعرض

جانب من المعرض

معرض لوحات فنية لطلاب المدارس


افتتاح المعرض



جانب من فعاليات افتتاح المعرض

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