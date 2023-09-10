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شيخ الأزهر: ما أحوج عالمنا اليوم إلى الاستماع لصوت الأديان السماوية

9/10/2023 2:42:26 PM
(MENAFN- Youm7) قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في كلمته الافتتاحية باللقاء الدولي من أجل السلام بألمانيا، إنَّ عالمنا اليوم، لم يكن في عصرٍ من العصورِ السابقة بأحوجَ إلى الاستماع لصوتِ الأديانِ السماوية: صوتِ العقل والحكمة والتعارف، مِمَّا عليه الحال في عصرِنا هذا: عصرِ الأهوال والكوارث، والعبثِ بالأرواح وحُرمة الدِّماء، والسُّخريةِ من قِيَمِ الأديان وضوابط الأخلاق والفِطْرَة الإنسانيَّة، التي فطرَ اللهُ الناسَ عليها، والاستهانةِ بحقوق المظلومين والمستضعَفين والمعذَّبين في الأرض..



ولفت شيخ الأزهر إلى أننا كنا ننتظرُ من العقود الأولى من الألفيَّة الثالثة أن تحمل من تحضُّرِ الإنسانية وتراحُمها وتعارفها بمقدار ما حملته من تقدُّمٍ مُذهلٍ وقفزات مُدهشة في مجالاتِ التقدُّم العلمي والصناعي والحضاري المادي، إلَّا أنَّ الواقعَ الأليم أثبت أنَّ هذا التَّقدُّم لم يُواكبه -مع الأسف- تقدُّم مُوازٍ في مجال المسؤولية الأخلاقية، والإصغاء لنداء الضَّمير والالتزام بالفِطْرَة الإلهيَّة التي فَطَرَ الله الناسَ عليها..




وأوضح الإمام الطيب أنه قد تبين لذوي العقول أنَّ العلاقة بين التقدُّم التِّقَني والحضاري وبين الحروب أصبحت -ومع الأسف- علاقةَ تلازُم واطِّراد، رُغم ما بَشَّرَنا به فلاسفةُ النهضة، وأكَّدوا عليه من أنَّ تقدُّمَ الإنسان في العلوم وفي الحضارة سوف يَقضي على الحروب وأسبابها قضاءً مُبرمًا، وأنَّ السَّلام سوف يُلازمُ التَّحَضُّر، ويسيرُ في مَوكبِه أنَّى سار: رأسًا برأسٍ، وقَدَمًا بقدمٍ، حتى إنَّ الفيلسوفَ الفرنسي الشهير: كوندورسيه قال فيما قال عام 1787م: «بقَدْرِ ما تتَّسِع رُقعةُ الحضارة على الأرض، سنشهد زوالَ الحرب، وكذلك زوالَ العبوديَّة والبؤس»..



غير أنَّ هذه الأماني سُرعانَ ما تَبيَّن أنَّها حُلم من أحلام اليَقَظَة، فلفت شيخ الأزهر إلى أنَّ صليلَ الأسلحة وطبولَ الحروب، ودماءَ القَتلى، وأنينَ الضَّحايا، وخسارةَ الأموال التي تُحسَب بالمليارات والتريليونات -كان الحقيقةَ الـمُــرَّةَ والواقعَ الأليمَ الذي صَحَتْ عليه الإنسانيَّةُ في الشَّرقِ وفي الغرب أيضًا.. وأنَّ الفيلسوفَ البلغاريَّ المعاصر «تودورف تِزْفيتان»، والذي وافَتْهُ المنيَّة منذُ خمسِ سنواتٍ مضت، أصاب كَبِدَ الحقيقةِ وهو يقول: «إنَّ الثقافات بكلِّ مُكوِّناتها التِّقنيَّة والفنِّيــَّة تنتشرُ بسرعةٍ مُتزايدةٍ في أرجاءِ الأرض، وتعرفُها شرائحُ كبيرة من سُكَّان العالَم، ومع ذلك؛ فإنَّ الحروب لم تتوقَّف، والبُؤسَ لم يَتراجع، وحتى العبوديَّةِ لم تُلغَ إلَّا من القوانينِ فقط، أمَّا على مستوى الممارسة فإنَّها لازالت باقية»



وخلال كلمته باللقاء الدولي من أجل السلام بألمانيا، حكى شيخ الأزهر عن تجربته الشخصيَّة في حياته التي أَوْشَكَتْ أن تُلامِسَ عَقدها الثامن، مشيرا بالقول: "وُلِدْتُ في أعقاب الحرب العالميَّة الثانية عام 46 من القرن الماضي، وما إنْ بلغتُ العاشرةَ حتى دَهمت مدينتي: مدينةَ الأقصر، التي تضمُّ ثلثَ آثار العالم - دهمَتْها حربُ العدوان الثلاثي في عام 1956م، ودكَّت مطارَها المدنيَّ، وعرفتُ -مع أقراني في طفولتنا الباكرة- معنى: الرُّعْبِ والخوف، وقضاءِ اللَّيالي في الظَّلام الدَّامِس، وفي مُغاراتٍ تحت الجبال نَأوي إليها مع آخِر ضوءٍ من النَّهار، ونخرجُ منها بعد الفجر، هربًا من قنابلَ تُرسِلُ أضواءَها الكاشفة، ثم تَعقُبها تفجيراتٌ تنخلعُ لها القلوب.. ولم يَمُرَّ على هذهـ الحربِ أحدَ عشرَ عامًا حتى دهمتنا في مصرَ حرب 67، وعِشنا معها أيَّامًا أَمَرَّ وأقسى من أيَّام حرب 56، تلَتْها سنواتٌ شِدادٌ عِجافٌ من اقتصاد الحروب، وخسائر الأرواح... وإنْ أَنْسَ فلا أنسى قنبلةً أُلقيت على مدرسةٍ ابتدائية مُكتظَّةٍ بالأطفال والمدرسين والعاملين، وأحالَتْهم -في لحظاتٍ- إلى أكوامٍ من الأشلاء المختلِطة بتُراب الأنقاض... ثم دخلنا حربَ تحرير سيناء عام 73، تلكم التي عرَفْنا معها معنى العزَّة والكرامة والصُّمُود..



وواصل الإمام الطيب حديثه عن تجربته بالقول: "وقد كُنَّا نظنُّ -آنذاك- أنَّ عهدَ الحروب في منطقتِنا قد ولَّى إلى غير رجعة، وأنَّ حياةً حافلةً بالأمن والسلام والرخاء، بدأت تُشرق علينا من جديد، وأنَّ مؤسساتٍ دوليةً عُظمى تتعهَّد بحمايتنا من فوضى الحروب.. غير أنَّ الرياحَ لم تأتِ بما تشتهي السُّفن، كما يقول الشاعر العربي، فقد سارت الأمورُ -بترتيبٍ غامضٍ مَشبوهٍ- في مَسارِ الإرهاب الذي حصد أرواحَ الناس باسم الإسلام، وعاثَ في منطقتنا من أقصاها إلى أقصاها، ولم تكد تُكسَر شوكته حتى أسلَمَنا إلى سلسلةٍ جديدةٍ من الحروب لا تزال آثارُها المدمِّرة تتوالد وتتكاثر مع كلِّ مطلعِ شمس.. بدأت بحرب الخليج ثم تطوَّرت إلى غزو العراق، وتدمير كثيرٍ من مُؤسَّساته الحضاريَّة والعسكريَّة والاقتصاديَّة، ثم امتدَّت إلى سوريا ولبنان شمالًا، ثم اتجهَتْ جنوبًا إلى اليَمَن، ثم ولَّت وجهَها القبيح غربًا نحو ليبيا، وبعد أن طال مقامها بعالمنا العربي امتدَّت إلى السهل الإفريقي، ثم عبرت المتوسط، وقسَّمت عالم الشمال، بل العالم كله، إلى ما يُشبه معسكريْن يقتتلان، وآفةُ هذهـ الحرب الأخيرة أنَّ تأثيرَها الخانق عَمَّ العالَم كلَّه، وأنَّنا وإنْ كُنَّا نعرف بدايتها، إلَّا أننا -باليقين- لا نعلم متى تكون نهايتها، ولا على أيِّ وضعٍ ستكون.



يذكر أن "اللقاء الدولي من أجل السلام"، هو تجمع دولي تنظمه جمعية سانت إيجيديو – وهي منظمة إنسانية مقرها العاصمة الإيطالية "روما" وتنتشر في 73 دولة في أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا – في العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من ١٠ إلى ١٢ سبتمبر الحالي، بحضور السيد فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الجمهورية الألمانية، وعدد من قادة الأديان والمجتمعات، والشخصيات السياسية؛ لبحث سبل تعزيز قيم السلام والأخوة الإنسانية، ومكافحة تزايد وتيرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، ومناقشة سبل التصدي للإساءة للمقدسات الدينية.











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