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مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات: الجالية المصرية بالمغرب بخير

9/10/2023 2:42:26 PM
(MENAFN- Youm7) أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن الجالية المصرية بالمغرب بخير ولا توجد إصابات بين أفراد الجالية، موضحًا أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، شكّلت على الفور خلية أزمة، عقب وقوع أحداث زلزال المغرب.
وأضاف عباس، في مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "cbc"، أن وزيرة الهجرة اطمأنت على المصريين المقيمين بدولة المغرب، مشيرًا إلى أن المصريين يتواجدون في عدد من المدن المغربية مثل الدار البيضاء وطنجة، والرباط والمدن المحيطة بها.
وتابع: هناك بعض المصريين موجودين في مراكش لا يتخطى أعدادهم 10 أشخاص تقريبا، وتم التأكد من سلامتهم، ونحن على تواصل مستمر معهم، مؤكدًا أن الوزارة تتابع أوضاع الجالية المصرية في المغرب لحظة بلحظة.

وأكمل: لا توجد أي إصابات بين المصريين في المغرب والزلزال ضرب مراكش وأغادير ولا توجد أي طلبات من المصريين المقيمين هناك ولكن اى طلبات لهم سيتم طلبها سيتم تلبيتها على الفور .

وتابع: أي طلبات أو أوراق مفقودة بالنسبة للمصريين من أوراق ثبوتية سيتم توفيرها ولا توجد أي مشكلة في ذلك ، وحرصت الوزيرة اليوم بالتواصل مع السفارة المصرية في المغرب ومستمرون في التواصل والتنسيق ونحن على استعداد لاى طلبات .



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