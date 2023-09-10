وأكمل: لا توجد أي إصابات بين المصريين في المغرب والزلزال ضرب مراكش وأغادير ولا توجد أي طلبات من المصريين المقيمين هناك ولكن اى طلبات لهم سيتم طلبها سيتم تلبيتها على الفور .

وتابع: أي طلبات أو أوراق مفقودة بالنسبة للمصريين من أوراق ثبوتية سيتم توفيرها ولا توجد أي مشكلة في ذلك ، وحرصت الوزيرة اليوم بالتواصل مع السفارة المصرية في المغرب ومستمرون في التواصل والتنسيق ونحن على استعداد لاى طلبات .



