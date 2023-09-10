ويقترح خوسيه دانييل سانشيز تابيتيلو، المتخصص في قضايا المياه، قياس منسوب المياه في الأنفاق، ووضع إشارات مبرمجة حسب كمية المياه المتراكمة في الداخل، بحيث تبدأ بعض إشارات المرور في الإضاءة عند وجود أى مخاطر.

وعلى سبيل المثال، أشار إلى أن النفق يغمره الماء لمنع الدخول، وبعد فترة معينة بدأت الأعمدة تنزل حتى تتوقف السيارات عن دخول الأنفاق.

وأضاف الخبير "سيتعين إعادة النظر في الأساليب والأجهزة المختلفة، ولكن من الممكن تنفيذها على المدى القصير، لأن الفيضانات أصبحت أكثر تواتراً ولا نرى تغييرات في إدارة المنطقة، ولا سياسات عامة لإجبار التوسع الحضري على التوقف عن المساهمة إلى الشوارع، فهي موجودة ولكنها ليست صارمة للغاية أو يتم تطبيقها بطريقة معتمدة في منطقة جوادالاخارا، و البدائل موجودة وعلى السلطة أن تبحث عن البدائل التي يمكن أن تعطي أفضل النتائج للمدينة.

وكمثال ، يتذكر الخبير أنه في مدينة

خواريز قاموا بتركيب حواجز التطويق منذ بضع سنوات لمنع الوصول إلى الانفاق التي تغمرها الفيضانات، وذلك على الرغم من عدم وجود علامات ، إلا أنها محاولة جيدة لتجنب الحوادث."

من جانبه، يوافق خوسيه لويس فيلاسكيز، رئيس الحماية المدنية في جامعة جوادالاخارا (UdeG)، على أنه سيكون إجراءً جيدًا وضع

لافتات في الأنفاق "لمنع الناس من العبور، ربما بطريقة إلكترونية، يمكن تحريكها، مثل إشارات المرور، حتى لا يعبروا".

ويسلط خوان جييرمو ماركيز، منسق مرصد المواطن للإدارة الشاملة للمياه، الضوء على أنه إذا كانت القضايا الفنية على هامش الأجندة السياسية، فسيكون من الصعب المضي قدمًا. "إن هطول الأمطار الغزيرة ليس بالأمر غير العادي، وإذا حدث ذلك مع هطول أمطار عادية، فلنتخيل سيناريو العواصف."