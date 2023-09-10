وأشاد بايدن - خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة هانوى اليوم الأحد لتوضيح ما تم مناقشته خلال قمة العشرين التى عقدت فى الهند، بالتحسن فى العلاقات بين البلدين، والتقدم على مدار 50 عامًا فى التحول من الصراع إلى التطبيع، مؤكدا أن تلك المكانة الرفيعة ستكون قوة لتحقيق الرخاء والأمن وسيكون لذلك نتائج فى جميع أنحاء البلاد.



كما أشار إلى أن فيتنام تعمل على رفع العلاقات مع الولايات المتحدة إلى مستوى الشريك الاستراتيجى الشامل، وهو أعلى مستوى من الشراكة الدولية فى فيتنام.



وتابع: "عززنا علاقاتنا مع شريك مهم آخر فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ"، لافتا إلى العلاقات الاستراتيجية التى أطلقتها الولايات المتحدة العام الماضى مع رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بـ "آسيان".



وفيما يتعلق بقمة مجموعة العشرين التى عقدت فى العاصمة الهندية نيودلهي، قال بايدن إنه تم التطرق إلى عدد من التحديات التى تهم معظم الشعوب فى جميع أنحاء العالم، من بينها الاستثمار الاقتصادى والتنمية المستدامة، والأزمة المناخية وتعزيز الأمن الغذائى والتعليم والنهوض بالصحة العالمية والأمن الصحي.



وأضاف أنه تم إحراز تقدم فى عدد من القضايا، من بينها إصلاح بنك التنمية المتعدد الأطراف، معلنا عن خطط بشأن ربط الهند بأوروبا والشرق الأوسط من خلال إنشاء ممر للسكة الحديدية والشحن، لنقل إمدادات الطاقة والربط الرقمى الذى سيفتح فرصا للتحول الاستثمارى الاقتصادي.





وفيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، أوضح إنه اتفق مع الزعماء المشاركون فى القمة على الحاجة إلى العدالة من أجل تحقيق سلام عادل ودائم فى أوكرانيا، موجها الشكر إلى رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، على استضافته للقمة، منوها بأنهما عقدا نقاشات بشأن كيفية مواصلة تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والهند.



وأعرب بايدن عن تعازيه لملك المغرب، محمد السادس بن الحسن، فى ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب بلاده، معربا عن حزنه وتعاطفه مع الشعب المغربي، وأعلن استعداد بلاده لإرسال المساعدات الضرورية للمغرب، مؤكدا أنه جارى العمل مع المسؤولين المغربيين للتأكد من سلامة المواطنين الأمريكيين فى المغرب.