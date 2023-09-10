مجلس الأمن الروسى: نظام كييف كان يخطط لتفجير قنبلة قذرة

وقال يورى كوكوف -فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد- إنه تم الكشف عن خطط الأوكرانيين الذين -وبتحريض من مستشاريهم الغربيين- كانوا يعتزمون ارتكاب استفزاز على أراضيهم من خلال تفجير ما يسمى بالقنبلة القذرة بهدف اتهام روسيا فيما يعد بالإرهاب النووي.



يشار إلى أنه فى نهاية يونيو الماضي، أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى القبض على 5 أشخاص حاولوا تهريب 1 كيلوجرام من "السيزيوم 137" ، لاستخدامه فى إلحاق الضرر بمصالح روسيا فى إطار العملية العسكرية فى أوكرانيا.



وأوضح الجهاز الأمنى أن المجموعة وبتنسيق مع مواطن أوكرانى تمكنت من الحصول على كيلوجرام من السيزيوم 137 مقابل 3.5 مليون دولار بطريقة غير قانونية.



وتعتبر هذه المادة خطيرة جداً فى حال دخلت إلى جسم الإنسان، ويقول الخبراء إنه يمكن استخدامها كـ"حشوة" فى "القنبلة القذرة".

فى سياق آخر، قال كوكوف إن روسيا ملتزمة بجميع الاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب.



وشدد كوكوف على أن موسكو تدعو دائما إلى تعزيز جهود المجتمع الدولى بأسره فى مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير التعاون فى مختلف جوانب أنشطة مكافحة الإرهاب، وتعزيز الدور المركزى للأمم المتحدة فى وضع وتنفيذ المبادئ والنهج فى مجال مكافحة الإرهاب.





وقال "على الرغم من الصعوبات القائمة، تظل بلادنا ملتزمة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجانه ذات الصلة، واتفاقيات مكافحة الإرهاب والاتفاقات التى تم التوصل إليها فى إطار الهياكل والمنظمات الدولية الأخرى".



وبحسب كوكوف، تواصل القوات المسلحة الروسية مساعدة سوريا فى محاربة الجماعات الإرهابية. وأضاف "بشكل عام، من الواضح تماما اليوم أن العالم يحتاج إلى تجديد الظروف لضمان الأمن العالمي، بما فى ذلك المشاكل المرتبطة بالتعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب".