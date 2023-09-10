وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة البيئة الكولومبية سوزانا محمد، وهى أول وزيرة فلسطينية تصل لهذا المنصب فى كولومبيا، أعلنت خلال جولة قامت بها عبر الإدارات التى تشكل الأمازون أن الحكومة قررت استثمار 100 مليون بيزو لوقف إزالة الغابات فى الأمازون.

وانخفضت إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية بنسبة 66٪ في أغسطس ووصلت إلى الحد الأدنى منذ عام 2018

وسيتم استثمار هذه الموارد لصالح ما يقرب من 6000 أسرة في مقاطعات بوتومايو وكاكويتا وجوافياري وميتا، والتي تضم 11 مركزًا لتنمية الغابات والتنوع البيولوجي.

وكانت بوتومايو، المحطة الأولى للوزيرة، واحدة من أكثر المقاطعات التي تم إزالة الغابات فيها تاريخيًا وستتلقى استثمارًا أوليًا يزيد عن 11000 مليون بيزو.

وقالj الوزيرة: "لقد بدأنا ببعض نواة تنمية الغابات في عمليات اتفاقيات مكافحة إزالة الغابات التي عقدناها في جميع أنحاء منطقة الأمازون، والآن حصلوا على دفعة مهمة للغاية، بموارد ملموسة للغاية".

في عام 2022، ستنخفض إزالة الغابات في منطقة الأمازون بنسبة 36.4%. وعلى وجه التحديد، انخفض في بوتومايو بنسبة 15%، مما أدى إلى توقف تدمير 1968 هكتارًا من الغابات.

وأضافت الوزيرة "يتضمن هذا عوامل مثل عمليات عمل السلام الشامل، ولكن أيضًا بداية عملية الحكم واتفاقيات عدم إزالة الغابات مع المجتمعات المحلية"، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة في نقاط إزالة الغابات التي يأملون في تحويلها إلى مراكز لتنمية الغابات.

وأوضحت أن هناك 600 مليار بيزو سنويًا لمنطقة الأمازون، وهي الحصة الأولى فقط التي تسمح للنظام البيئي الوطني بجذب المزيد من الموارد. إنها المرة الأولى من ميزانية عامة وطنية ويجب علينا معالجة فترات الصلاحية المستقبلية بحيث تكون قال الوزير: "التزام الدولة لمدة 20 عامًا".

تعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة احتواء إزالة الغابات والتي، وفقًا للحكومة، أدت إلى انخفاض بنسبة 76٪ في إزالة الغابات في الربع الأول من عام 2023.