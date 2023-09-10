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لافروف: الاتصالات الروسية الهندية مستمرة على أعلى مستوى

9/10/2023 2:42:22 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأحد، إن الاتصالات على أعلى المستويات بين موسكو ونيودلهى ستستمر وسيتم الكشف عن تفاصيلها فى وقت لاحق.

وأضاف لافروف فى مؤتمر صحفى عقب قمة مجموعة العشرين "ستستمر الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والهند بالطبع. ومع ذلك، أؤكد لكم أنه عندما يتفق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى على الاجتماع التالي، فإن هذا سيكون سيتم الإعلان عنها"، بحسب وكالة /تاس/.


وأضاف لافروف أن مؤتمر مجموعة العشرين سيعطى دفعة كبيرة لإصلاح كل من صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية.




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