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انتظام رباعى الأهلى الدولى فى التدريبات الجماعية

9/10/2023 2:42:19 PM
(MENAFN- Youm7) انتظم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ‏اليوم في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش استعدادًا لمباراة السوبر ‏الأفريقي.‏

وشارك الرباعي الدولي في التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب انتهاء مهمتهم ‏مع المنتخب الوطني والمشاركة في مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم ‏الأفريقية «كوت ديفوار 2024».‏

وكان الفريق قد استأنف تدريباته أمس السبت بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب ‏العودة من النمسا وانتهاء المعسكر الذي أقيم خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وتخللته ‏مباراة ودية أمام فريق «‏NK Aluminiji‏» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.‏

ويستعد الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري على كأس السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 15 ‏سبتمبر الجاري باستاد مدينة الملك فهد بالطائف.‏

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما توج فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية.‏


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