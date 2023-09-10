انتظام رباعى الأهلى الدولى فى التدريبات الجماعية

انتظام رباعى الأهلى الدولى فى التدريبات الجماعية
التاريخ
9/10/2023 2:42:19 PM
(MENAFN- Youm7) انتظم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، اليوم في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي.
وشارك الرباعي الدولي في التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني والمشاركة في مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2024».
وكان الفريق قد استأنف تدريباته أمس السبت بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من النمسا وانتهاء المعسكر الذي أقيم خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وتخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.
ويستعد الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري على كأس السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري باستاد مدينة الملك فهد بالطائف.
ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية.
MENAFN10092023000132011024ID1107040989
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.