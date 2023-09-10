Monday, 11 September 2023 12:09 GMT

المقاولون يفوز على أهلى بنى غازى بهدف وديا استعدادا للدورى

9/10/2023 2:42:18 PM
(MENAFN- Youm7) فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، علي نظيره أهلي بني غازي 1-0 في التجربة الودية الثالثة للفريق والتي جمعتمها الليلة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.



وأحرز محمد سالم هدف المقاولون واللقاء في أحداث الشوط الثاني في المباراة التي شهدت حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف العام علي الكرة.



من جانبه أشاد شوقي غريب المدير الفني للمقاولون بأداء اللاعبين بعد الفوز علي فريق كبيرمؤكدا أنها تجربة مفيدة فى إطار استعدادات قلعة الذئاب لبداية الدورى المقرر إنطلاقه يوم 18 سبتمبر الجارى .



وتعد ودية اليوم هي الثالثة لنادي المقاولون خلال مرحلة الاعداد للموسم الجديد، فيما يستعد الفريق الليبي لاستئناف مشواره في دوري أبطال إفريقيا.



وغاب عن ودية اليوم بين المقاولون العرب وأهلي بني غازي ، 5 لاعبين من العناصر المميزة من المقاولون وهم ثلاثي المنتخب الأولمبي، العربي بدر وأحمد فوزي ومحمد سيحا
كما يتواجد الأوغندي جوزيف أوشايا مع منتخب بلاده ، بالإضافة لعمر سافيولا الذي يواصل برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا .



وعاد الفريق الأول بنادي المقاولون لاستئناف تدريباته في ملعبه بالجبل الاخضر في بداية المرحلة الثالثة من فترة الإعداد وشهد المران امس السبت حضور المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.



وشهد لقاء رئيس نادي المقاولون والمشرف العام العام على الكرة، التأكيد علي طموح وأهداف نادي المقاولون العرب وثقتهم في الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لتحقيق أهداف النادي بتواجد توليفة مميزة تضم بين عناصر الخبرة والشباب بالفريق.







MENAFN10092023000132011024ID1107040987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث