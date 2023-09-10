حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 9 / 2023

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 9 / 2023
التاريخ
9/10/2023 2:42:18 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 9 / 2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها أنتونى موديست يصل القاهرة غدا للتوقيع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى، و"كاف" يختار 6 حكام مصريين لأمم أفريقيا بكوت ديفوار.. رسميًا، وتعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات .
أنتونى موديست يصل القاهرة غداً للتوقيع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى يصل الفرنسي أنتوني موديست القاهرة غداً، الاثنين، تمهيداً للتوقيع الرسمي للنادي الأهلي، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.
"كاف" يختار 6 حكام مصريين لأمم أفريقيا بكوت ديفوار.. رسميًا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، اليوم الأحد، قائمة الحكام المبدئية المرشحة لكأس أمم أفريقيا 2023، وضمت القائمة 6 حكام مصريين.
رابطة الأندية تعلن رسميا انطلاق مسابقة الدورى الممتاز 18 سبتمبر
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق مسابقة الدوري المصري يوم 18 سبتمبر الجاري لبداية موسم 2023 - 2024..
الأهلى يتفق مع سان جورج على إقامة مباراتى دور الـ32 الأفريقى بالقاهرة
توصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي سان جورج الإثيوبي، منافسه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على لعب المباراتين فى القاهرة.. منتخب شابات كرة اليد يهزم الجزائر فى بطولة أفريقيا ويضمن التأهل لبطولة العالم
فاز منتخب شابات كرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 32/19 فى ثالث مبارياته بمنافسات البطولة الأفريقية التى تستضيفها تونس حتى 14 سبتمبر الجارى.. تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات
أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، عن غلق باب تلقي الطلبات، اليوم الأحد، وذلك بعدما استمر عملها لمدة 7 أيام. إعلان حكام دورى المحترفين بالموسم الجديد
أعلن اتحاد الكرة قائمة بأسماء الحكام الذين سيديرون دورى المحترفين بالقسم الثانى فى الموسم المقبل 2023 - 2024، بناءً على تعليمات فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام. فيتوريا يجرى تغييرات بالجملة على تشكيل منتخب مصر فى ودية تونس
يجرى البرتغالي روي فيتوريا عدة تغييرات في تشكيل المنتخب الوطني أمام تونس في اللقاء الودي الذى يجمعهما مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي.
الإسماعيلى يتسلم 10 ملايين جنيه من المصري "القسط الأخير" لصفقة المحمدى
تسلم النادى
الاسماعيلى
10 ملايين جنيه من المصري البورسعيدى، قيمة القسط الثانى والأخير من صفقة انتقال باهر المحمدى لاعب الدراويش السابق.
فاروق جعفر يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الزمالك
تقدم فاروق جعفر، نجم الزمالك والمنتخب السابق، بأوراق ترشحه على منصب الرئيس فى انتخابات الزمالك المقرر انعقادها 20 أكتوبر المقبل.
على معلول يصل القاهرة مع منتخب تونس وينضم لتدريبات الأهلى استعدادا للسوبر
وصل على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، القاهرة منذ قليل برفقة منتخب تونس، الذى يستعد لخوض مباراته الودية مع منتخب مصر الثلاثاء المقبل فى الثامنة مساءً باستاد الدفاع الجوي، من أجل الانتظام فى تدريبات المارد الأحمر استعداداً للسوبر الأفريقى.
الأهلى يطالب بحضور 60 ألف مشجع أمام سيمبا فى دورى السوبر الأفريقى
فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصالات مع نظراؤهم في اتحاد الكرة للتواصل مع الجهات الأمنية من أجل حضور ما يقرب من 60 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي.
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