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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 9 / 2023

9/10/2023 2:42:18 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 9 / 2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها أنتونى موديست يصل القاهرة غدا للتوقيع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى، و"كاف" يختار 6 حكام مصريين لأمم أفريقيا بكوت ديفوار.. رسميًا، وتعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات .


أنتونى موديست يصل القاهرة غداً للتوقيع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى

يصل الفرنسي أنتوني موديست القاهرة غداً، الاثنين، تمهيداً للتوقيع الرسمي للنادي الأهلي، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

"كاف" يختار 6 حكام مصريين لأمم أفريقيا بكوت ديفوار.. رسميًا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، اليوم الأحد، قائمة الحكام المبدئية المرشحة لكأس أمم أفريقيا 2023، وضمت القائمة 6 حكام مصريين.

رابطة الأندية تعلن رسميا انطلاق مسابقة الدورى الممتاز 18 سبتمبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق مسابقة الدوري المصري يوم 18 سبتمبر الجاري لبداية موسم 2023 - 2024..


الأهلى يتفق مع سان جورج على إقامة مباراتى دور الـ32 الأفريقى بالقاهرة

توصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي سان جورج الإثيوبي، منافسه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على لعب المباراتين فى القاهرة..

منتخب شابات كرة اليد يهزم الجزائر فى بطولة أفريقيا ويضمن التأهل لبطولة العالم

فاز منتخب شابات كرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 32/19 فى ثالث مبارياته بمنافسات البطولة الأفريقية التى تستضيفها تونس حتى 14 سبتمبر الجارى..

تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، عن غلق باب تلقي الطلبات، اليوم الأحد، وذلك بعدما استمر عملها لمدة 7 أيام.

إعلان حكام دورى المحترفين بالموسم الجديد

أعلن اتحاد الكرة قائمة بأسماء الحكام الذين سيديرون دورى المحترفين بالقسم الثانى فى الموسم المقبل 2023 - 2024، بناءً على تعليمات فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

فيتوريا يجرى تغييرات بالجملة على تشكيل منتخب مصر فى ودية تونس

يجرى البرتغالي روي فيتوريا عدة تغييرات في تشكيل المنتخب الوطني أمام تونس في اللقاء الودي الذى يجمعهما مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي.


الإسماعيلى يتسلم 10 ملايين جنيه من المصري "القسط الأخير" لصفقة المحمدى

تسلم النادى
الاسماعيلى
10 ملايين جنيه من المصري البورسعيدى، قيمة القسط الثانى والأخير من صفقة انتقال باهر المحمدى لاعب الدراويش السابق.


فاروق جعفر يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الزمالك

تقدم فاروق جعفر، نجم الزمالك والمنتخب السابق، بأوراق ترشحه على منصب الرئيس فى انتخابات الزمالك المقرر انعقادها 20 أكتوبر المقبل.


على معلول يصل القاهرة مع منتخب تونس وينضم لتدريبات الأهلى استعدادا للسوبر

وصل على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، القاهرة منذ قليل برفقة منتخب تونس، الذى يستعد لخوض مباراته الودية مع منتخب مصر الثلاثاء المقبل فى الثامنة مساءً باستاد الدفاع الجوي، من أجل الانتظام فى تدريبات المارد الأحمر استعداداً للسوبر الأفريقى.



الأهلى يطالب بحضور 60 ألف مشجع أمام سيمبا فى دورى السوبر الأفريقى

فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصالات مع نظراؤهم في اتحاد الكرة للتواصل مع الجهات الأمنية من أجل حضور ما يقرب من 60 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي.



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