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تعيين أحمد سليمان متحدثا إعلاميا باسم النادى الإسماعيلى

9/10/2023 2:42:18 PM
(MENAFN- Youm7) قرر مجلس إدارة الإسماعيلي ،
برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعيين أحمد سليمان عبد الواحد متحدثا إعلاميا باسم النادي، وذلك بشكل تطوعي دون مقابل، بناء على رغبته.



ويتمتع المتحدث الرسمي للإسماعيلي بخبرات متراكمة في المجال الإعلامي، حيث تقلد العديد من المناصب، أهمها:

-مدير للعلاقات العامة والإعلام بالصندوق المصري السويدي للتنمية.

-‏المدير التنفيذي لشركة كواليتي ميديا بدولة الإمارات العربية .

-‏مدير تحرير مجلة الطب والحياه بدولة الإمارات العربية.

-‏مدير برامج بقناة ليبرا الفضائية بدولة الإمارات العربية.

-‏مقدم برنامج بقناة الحدث اليوم.

-‏مدير برامج بقناة الشمس.

-‏مدير تحرير بالعديد من المواقع الإخبارية "كبيتال نيوز- الإخبارية - أخبار الوطن - الحياة اليوم - حكاوي مصر".



جدير بالذكر أن أحمد سليمان قد حصل على ليسانس آداب صحافة وإعلام، كما نال دبلوم الأكاديمية العربية للإعلام بجانب تمهيدي ماجستير بكلية الدراسات والبحوث الآسيوية.







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