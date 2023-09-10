تعيين أحمد سليمان متحدثا إعلاميا باسم النادى الإسماعيلى

تعيين أحمد سليمان متحدثا إعلاميا باسم النادى الإسماعيلى
التاريخ
9/10/2023 2:42:18 PM
(MENAFN- Youm7) قرر مجلس إدارة الإسماعيلي ،
برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعيين أحمد سليمان عبد الواحد متحدثا إعلاميا باسم النادي، وذلك بشكل تطوعي دون مقابل، بناء على رغبته.
ويتمتع المتحدث الرسمي للإسماعيلي بخبرات متراكمة في المجال الإعلامي، حيث تقلد العديد من المناصب، أهمها:
-مدير للعلاقات العامة والإعلام بالصندوق المصري السويدي للتنمية.
-المدير التنفيذي لشركة كواليتي ميديا بدولة الإمارات العربية .
-مدير تحرير مجلة الطب والحياه بدولة الإمارات العربية.
-مدير برامج بقناة ليبرا الفضائية بدولة الإمارات العربية.
-مقدم برنامج بقناة الحدث اليوم.
-مدير برامج بقناة الشمس.
-مدير تحرير بالعديد من المواقع الإخبارية "كبيتال نيوز- الإخبارية - أخبار الوطن - الحياة اليوم - حكاوي مصر".
جدير بالذكر أن أحمد سليمان قد حصل على ليسانس آداب صحافة وإعلام، كما نال دبلوم الأكاديمية العربية للإعلام بجانب تمهيدي ماجستير بكلية الدراسات والبحوث الآسيوية.
MENAFN10092023000132011024ID1107040985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.