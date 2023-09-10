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رئيس غرفة تجارة الكويت: لقاءات رؤساء الغرف الخليجية تسهم في تعزيز التعاون

9/10/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي
المنامة - 10 - 9 (كونا) -- أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر اليوم الاحد اهمية اللقاءات الدورية بين رؤساء غرف التجارة الخليجية التي تسهم بشكل فعال في تعزيز التعاون المشترك.
وقال الصقر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في الاجتماع ال62 لمجلس ادارة الغرف الخليجية وأعمال الدورة ال134 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية في البحرين ان لقاء رؤساء غرف التجارة الخليجية مع الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي يهدف للتركيز على التعاون بين القطاع الخاص الخليجي ممثلا بالغرف والقطاع العام الخليجي ممثلا بالأمانة.
وأوضح الصقر الذي يرأس الوفد الكويتي المشارك في الاجتماعات أن هذه اللقاءات تتيح المجال أمام تسليط الضوء على كافة المواضيع الاقتصادية المشتركة بين الدول الاعضاء في اطار الاتفاقية الخليجية الموحدة والاتحاد الجمركي الخليجي الموحد.
واضاف انه من اهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الحالي لاتحاد الغرف التنسيق المشترك بشأن نتائج اللقاء بين وزراء التجارة ورؤساء الغرف التجارية بدول مجلس التعاون الذي عقد في مسقط مايو الماضي.
وبحث اللقاء سبل التعاون الاقتصادي الخليجي مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية مثل دول اسيا الوسطى والهند وباكستان وتركيا. (النهاية)

خ ن ع / ط م ا



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