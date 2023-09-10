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الولايات المتحدة وفيتنام تعلنان رفع مستوى العلاقات بينهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

9/10/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 10 - 9 (كونا) -- أعلن الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم نغوين فو ترونغ والرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد أن بلديهما اتفقا على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" من أجل "السلام والتعاون والتنمية المستدامة".
وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية أن الإعلان عن رفع مستوى العلاقات بين البلدين جاء خلال مؤتمر صحفي انعقد عقب محادثات أجراها نغوين فو ترونغ مع بايدن الذي وصل إلى (هانوي) في وقت سابق من اليوم في زيارة رسمية بدعوة من زعيم الحزب الفيتنامي الحاكم.
من جانبها أشارت صحيفة (فيتنام نيوز) إلى أن نغوين فو ترونغ "رحب بحرارة" بزيارة بايدن مفيدا أنها "تحمل معنى خاصا وهي فرصة لقادة البلدين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية بما يسهم في تحقيق السلام والتعاون والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم".
كما رحب نغوين فو ترونغ بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين فيتنام والولايات المتحدة إلى جانب التعاون في "النمو الاقتصادي الشامل المدفوع بالابتكار الذي لا يزال يشكل الأساس المركزي والقوة الدافعة للعلاقات الثنائية".
وأطلع نغوين فو ترونغ الرئيس الأمريكي على جهود فيتنام "الإصلاحية" على مدار ما يقرب من 40 عاما تحت شعار "شعب مزدهر ودولة قوية وديمقراطية وقانونية وحضارية" إلى جانب التوجهات الرئيسة للتنمية الاقتصادية في فيتنام.
كما أشاد "بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية المهمة" التي حققتها الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس بايدن ومساهمات الولايات المتحدة في "تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات الكبرى مثل الرعاية الصحية وحماية البيئة وتغير المناخ والأمن الغذائي".
وشدد على سياسات فيتنام الخارجية "الثابتة" المتمثلة في "الاستقلال والاعتماد على الذات والسلام والصداقة والتعاون والتنمية والتنويع وتعددية العلاقات الخارجية" مؤكدا أن فيتنام تشارك "بشكل استباقي ونشط" في "التكامل الدولي الشامل والواسع النطاق".
وذكر أن فيتنام تتبع سياسة الدفاع (اللاءات الأربع) وهي "لا للانضمام إلى التحالفات العسكرية ولا لانحياز إلى دولة واحدة لمواجهة دولة أخرى ولا للسماح لدولة أجنبية بإنشاء قواعد عسكرية أو استخدام أراضي فيتنام لمواجهة دولة ثالثة ولا لاستخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية".
وأوضح نغوين فو ترونغ أنه "في النزاعات المعقدة والدولية ترغب فيتنام في أن تنخرط جميع الأطراف المعنية في الحوار والحل السلمي على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وقدر دعم الولايات المتحدة لمواقف فيتنام ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن قضية البحر الشرقي المعروف دوليا ببحر الصين الجنوبي طالبا من الولايات المتحدة مواصلة الدعم في "تحقيق السلام والأمن والتعاون وضمان الحقوق المشروعة وحرية الملاحة والتحليق الجوي".
وقال إن "استخدام القوة يتعارض مع القانون الدولي ويزيد من تعقيد الوضع وحل النزاعات سلميا" داعيا إلى احترام إعلان (سلوك الأطراف) والتوقيع المبكر على مدونة (قواعد السلوك) في بحر الصين الجنوبي بما يتوافق مع القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأشار إلى أن فيتنام تعاونت مع الولايات المتحدة في "الحرب ضد الفاشية" خلال الحرب العالمية الثانية معبرا عن سعادته "بتحسن العلاقات الثنائية منذ تطبيع العلاقات عام 1995 وخاصة بعد إنشاء الشراكة الشاملة عام 2013 حيث شهدت العلاقات الثنائية تقدما كبيرا وعميقا وجوهريا وفعالا".
وشدد نغوين فو ترونغ على أهمية التفاهم المتبادل وفهم الظروف في البلدين واحترام المصالح المشروعة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية قائلا إن "المبدأ التوجيهي لتنمية العلاقات بين فيتنام والولايات المتحدة هو ترك الماضي وراءنا والتغلب على الاختلافات وتعزيز أوجه التشابه والتطلع إلى المستقبل".
من جانبه أعرب الرئيس بايدن عن سعادته بزيارة فيتنام وشكره على "الاستقبال الحار" الذي حظي به والوفد المرافق له مفيدا بأن الزيارة تحمل "أهمية تاريخية ليس فقط بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين ولكن أيضا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم".
وأكد أهمية فيتنام ومكانتها في المنطقة والتزام الولايات المتحدة بدعم منطقة "منفتحة ومستقرة وآمنة ومترابطة ومزدهرة" معربا عن تقديره "الكبير" للدور "الإيجابي" الذي تلعبه فيتنام في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك الاستجابة لتغير المناخ.
وأكد الرئيس الأمريكي دعمه للدور المركزي لرابطة (آسيان) معربا عن رغبته في التعاون مع فيتنام للمساهمة في وحدة وازدهار الرابطة مشددا في الوقت نفسه على أهمية بحر الصين الجنوبي في الرخاء والاستقرار الدوليين.
وأعرب عن احترامه وتقديره الكبير لإنجازات فيتنام التنموية ومساهماتها في الشؤون الدولية إلى جانب "الدور القيادي" للأمين العام نغوين فو ترونغ مؤكدا دعمه لتنمية فيتنام بما في ذلك التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في تطوير صناعة الإلكترونيات والتكيف مع تغير المناخ وتطوير الطاقة النظيفة.
وأشاد الرئيس بايدن بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" مما يعود بالنفع على البلدين ويخدم المصالح الدولية المشتركة مفيدا أن حواره مع نغوين فو ترونغ جرى في "جو ودي ومتفهم ومحترم" مع تبادلات "متعمقة وشاملة ومثمرة".
ويقوم الرئيس الأمريكي بايدن بزيارة رسمية إلى فيتنام تستغرق يومين لرفع مستوى العلاقات مع هانوي التي تعد شريكا رئيسا لواشنطن في منطقة جنوب شرق آسيا في وقت يتزايد فيه توتر العلاقات الأمريكية الصينية. (النهاية)

ع ا ب / م ع ع




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