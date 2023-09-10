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الرئيس التركي: العلاقات مع مصر دخلت مرحلة جديدة عقب تبادل السفراء

9/10/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 10 - 9 (كونا) -- قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن العلاقات مع مصر "دخلت مرحلة جديدة عقب تبادل السفراء" بين البلدين معربا عن إيمانه بأن العلاقات الثنائية "ستصل إلى المستوى المنشود في أقرب وقت".
وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين (جي 20) بالعاصمة الهندية (نيودلهي).
ونقل البيان عن أردوغان تثمينه دعم الإدارة المصرية للشركات والمستثمرين من تركيا مؤكدا "أنهم يولون أهمية لإحياء التعاون بين أنقرة والقاهرة في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والثقافة والتعليم".
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية وعالمية.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي قال في بيان في وقت سابق من اليوم إن الرئيسين السيسي وأردوغان أكدا خلال اللقاء الذي جمعهما في (نيودلهي) حرصهما على تعزيز التعاون الإقليمي "كنهج استراتيجي راسخ" وذلك في إطار المصلحة المشتركة والنوايا الصادقة وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
وأوضح فهمي أن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين مصر وتركيا والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي مضيفا أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.
يذكر أن هذا اللقاء الذي حضره وزراء من البلدين ضمن وفديهما المشاركين في قمة مجموعة العشرين هو الثاني بين الرئيسين التركي والمصري بعد لقائهما على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في نوفمبر من العام الماضي. (النهاية)

ط ا / م ع ع




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