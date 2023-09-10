الرئيس التركي: العلاقات مع مصر دخلت مرحلة جديدة عقب تبادل السفراء
التاريخ
9/10/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 10 - 9 (كونا) -- قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن العلاقات مع مصر "دخلت مرحلة جديدة عقب تبادل السفراء" بين البلدين معربا عن إيمانه بأن العلاقات الثنائية "ستصل إلى المستوى المنشود في أقرب وقت".
وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين (جي 20) بالعاصمة الهندية (نيودلهي).
ونقل البيان عن أردوغان تثمينه دعم الإدارة المصرية للشركات والمستثمرين من تركيا مؤكدا "أنهم يولون أهمية لإحياء التعاون بين أنقرة والقاهرة في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والثقافة والتعليم".
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية وعالمية.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي قال في بيان في وقت سابق من اليوم إن الرئيسين السيسي وأردوغان أكدا خلال اللقاء الذي جمعهما في (نيودلهي) حرصهما على تعزيز التعاون الإقليمي "كنهج استراتيجي راسخ" وذلك في إطار المصلحة المشتركة والنوايا الصادقة وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
وأوضح فهمي أن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين مصر وتركيا والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي مضيفا أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.
يذكر أن هذا اللقاء الذي حضره وزراء من البلدين ضمن وفديهما المشاركين في قمة مجموعة العشرين هو الثاني بين الرئيسين التركي والمصري بعد لقائهما على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في نوفمبر من العام الماضي. (النهاية)
ط ا / م ع ع
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