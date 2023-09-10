وزير المالية البحريني يؤكد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق بمسيرة العمل الخليجي
التاريخ
9/10/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 9 (كونا) -- أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان آل خليفة اليوم الأحد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق بمسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق المزيد من المنجزات والتطلعات في ظل ما تحظى به من دعم من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن ذلك جاء لدى استقبال الشيخ سلمان آل خليفة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.
ونقلت الوكالة عن الوزير البحريني إشادته بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل تعزيز أطر التعاون والتنسيق الخليجي المشترك والدفع بها نحو مستويات أشمل بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة.
كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجانب الاقتصادي. (النهاية)
خ ن ع / م ع ع
MENAFN10092023000071011013ID1107040981
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