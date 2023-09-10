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وزير المالية البحريني يؤكد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق بمسيرة العمل الخليجي

9/10/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 9 (كونا) -- أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان آل خليفة اليوم الأحد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق بمسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق المزيد من المنجزات والتطلعات في ظل ما تحظى به من دعم من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن ذلك جاء لدى استقبال الشيخ سلمان آل خليفة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.
ونقلت الوكالة عن الوزير البحريني إشادته بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل تعزيز أطر التعاون والتنسيق الخليجي المشترك والدفع بها نحو مستويات أشمل بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة.
كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجانب الاقتصادي. (النهاية)

خ ن ع / م ع ع




MENAFN10092023000071011013ID1107040981

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