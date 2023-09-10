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مجموعة العشرين تختتم قمتها في (نيودلهي) رسميا وتسليم رئاستها إلى البرازيل

9/10/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 10 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الأحد اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين (جي 20) رسميا في (نيودلهي) وسلم رئاسة المجموعة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وتعهد مودي في كلمة ختامية لأعمال القمة بتقديم الدعم الثابت للبرازيل قائلا "إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن مجموعة العشرين تحت قيادة البرازيل ستواصل تحقيق أهدافنا المشتركة".
وشارك في القمة التي عقدت على مدار يومين حوالي 30 من قادة الدول والحكومات من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة ورؤساء منظمات عالمية.
وتناولت القمة التي اتخذت موضوعها (أرض واحد وأسرة واحدة ومستقبل واحد) عددا من القضايا العالمية والإقليمية حيث تطرقت المباحثات إلى الحرب في أوكرانيا والأمن الغذائي.
كما بحثت القمة القضايا المتعلقة بتعزيز البنية التحتية العامة الرقمية والاستقرار النقدي والمالي وإصلاح مجلس الأمن والمنظمات العالمية الأخرى إلى جانب مبادرة البيانات من أجل بناء القدرات التنموية والذكاء الاصطناعي المسؤولة والمرتكزة على الإنسان بالإضافة إلى تحديات الأمن السيبراني والعملات المشفرة وتعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتمكين المرأة.
كما تناول قادة المجموعة ميثاق التنمية الخضراء وخطة العمل بشأن أهداف التنمية المستدامة وسبل مكافحة الفساد.
واعتمدت القمة (إعلان نيودلهي) بالتوافق حيث تمكن قادة الدول المشاركة من اجتياز اختلافاتهم حول حرب أوكرانيا حيث رحب الإعلان بجميع المبادرات التي تدعم "حلا شاملا وعادلا وسلاما دائما" في أوكرانيا.
وشهدت القمة الإعلان عن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى المجموعة بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنمية وبناء البنية التحتية من خلال إطلاق الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والتحالف العالمي للوقود الحيوي.
وضمت قائمة القادة الذي شاركوا في القمة كلا من الرؤساء الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان والأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إلى جانب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك والمستشار الألماني أولاف شولتس وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
كما شارك في القمة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ونظراؤه الياباني فوميو كيشيدا والكندي جاستن ترودو والهولندي مارك روته بالإضافة إلى رؤساء كوريا الجنوبية يون سوك يول وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وجزر القمر غزالي عثماني إلى جانب رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة ورئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجنوث. (النهاية)

ا ت ك / م ع ع




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