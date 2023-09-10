مجموعة العشرين تختتم قمتها في (نيودلهي) رسميا وتسليم رئاستها إلى البرازيل
التاريخ
9/10/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 10 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الأحد اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين (جي 20) رسميا في (نيودلهي) وسلم رئاسة المجموعة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وتعهد مودي في كلمة ختامية لأعمال القمة بتقديم الدعم الثابت للبرازيل قائلا "إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن مجموعة العشرين تحت قيادة البرازيل ستواصل تحقيق أهدافنا المشتركة".
وشارك في القمة التي عقدت على مدار يومين حوالي 30 من قادة الدول والحكومات من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة ورؤساء منظمات عالمية.
وتناولت القمة التي اتخذت موضوعها (أرض واحد وأسرة واحدة ومستقبل واحد) عددا من القضايا العالمية والإقليمية حيث تطرقت المباحثات إلى الحرب في أوكرانيا والأمن الغذائي.
كما بحثت القمة القضايا المتعلقة بتعزيز البنية التحتية العامة الرقمية والاستقرار النقدي والمالي وإصلاح مجلس الأمن والمنظمات العالمية الأخرى إلى جانب مبادرة البيانات من أجل بناء القدرات التنموية والذكاء الاصطناعي المسؤولة والمرتكزة على الإنسان بالإضافة إلى تحديات الأمن السيبراني والعملات المشفرة وتعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتمكين المرأة.
كما تناول قادة المجموعة ميثاق التنمية الخضراء وخطة العمل بشأن أهداف التنمية المستدامة وسبل مكافحة الفساد.
واعتمدت القمة (إعلان نيودلهي) بالتوافق حيث تمكن قادة الدول المشاركة من اجتياز اختلافاتهم حول حرب أوكرانيا حيث رحب الإعلان بجميع المبادرات التي تدعم "حلا شاملا وعادلا وسلاما دائما" في أوكرانيا.
وشهدت القمة الإعلان عن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى المجموعة بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنمية وبناء البنية التحتية من خلال إطلاق الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والتحالف العالمي للوقود الحيوي.
وضمت قائمة القادة الذي شاركوا في القمة كلا من الرؤساء الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان والأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إلى جانب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك والمستشار الألماني أولاف شولتس وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
كما شارك في القمة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ونظراؤه الياباني فوميو كيشيدا والكندي جاستن ترودو والهولندي مارك روته بالإضافة إلى رؤساء كوريا الجنوبية يون سوك يول وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وجزر القمر غزالي عثماني إلى جانب رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة ورئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجنوث. (النهاية)
ا ت ك / م ع ع
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