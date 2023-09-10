(الداخلية) الكويتية: إحباط محاولة تهريب نحو 400 كغم من مادة الحشيش المخدرة ومليون حبة كبتاغون ونصف كغم (شبو)
التاريخ
9/10/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد إحباط محاولة تهريب نحو 400 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة ومليون حبة كبتاغون ونصف كغم من مادة الشبو وذلك عن طريق البحر.
وقالت (الداخلية) في بيان صحفي مساء اليوم إنه ضمن جهود ضبط تجار ومهربي المواد المخدرة تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط محاولة شخصين إدخال المخدرات المشار إليها آنفا.
وأوضحت أنه من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري ورصد ومتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمهربي وتجار المواد المخدرة تم التوصل إلى شخصين سيقومان بإدخال كمية من المخدرات في طراد عن طريق البحر وبعد التنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل ورصده بالمنظومة الرادارية تم ضبط الطراد وتفتيشه حيث عثر على المضبوطات إضافة إلى سلاح ناري وذخيرة.
وأفادت بأنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (النهاية)
ح م د / م ص ع
MENAFN10092023000071011013ID1107040979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.