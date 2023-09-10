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(الداخلية) الكويتية: إحباط محاولة تهريب نحو 400 كغم من مادة الحشيش المخدرة ومليون حبة كبتاغون ونصف كغم (شبو)

9/10/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد إحباط محاولة تهريب نحو 400 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة ومليون حبة كبتاغون ونصف كغم من مادة الشبو وذلك عن طريق البحر.
وقالت (الداخلية) في بيان صحفي مساء اليوم إنه ضمن جهود ضبط تجار ومهربي المواد المخدرة تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط محاولة شخصين إدخال المخدرات المشار إليها آنفا.
وأوضحت أنه من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري ورصد ومتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمهربي وتجار المواد المخدرة تم التوصل إلى شخصين سيقومان بإدخال كمية من المخدرات في طراد عن طريق البحر وبعد التنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل ورصده بالمنظومة الرادارية تم ضبط الطراد وتفتيشه حيث عثر على المضبوطات إضافة إلى سلاح ناري وذخيرة.
وأفادت بأنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (النهاية)

ح م د / م ص ع


MENAFN10092023000071011013ID1107040979

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