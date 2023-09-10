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مصر.. (مجلس الشؤون الإسلامية) يختتم مؤتمره بالدعوة لبناء محتوى رقمي للخطاب الإسلامي

9/10/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 9 (كونا) -- اختتم المؤتمر الدولي ال34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر أعماله اليوم الأحد بإصدار توصيات عدة من أهمها "إطلاق مشروع قومي لبناء محتوى رقمي صحيح ورشيد في مجال الخطاب الديني برؤية معاصرة تحافظ على الثوابت وتراعي المستجدات العصرية".
وأكد وزير الأوقاف المصري الدكتور مختار جمعة في التوصيات الختامية للمؤتمر الذي عقد تحت عنوان (الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة) ضرورة العمل على تعزيز الاستخدام التشاركي للفضاء الإلكتروني.
وأشار جمعة في هذا الإطار إلى مجالات إنتاج المعرفة والإسهام في نشرها والتوسع في برامج التدريب على الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.
وشدد على أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي على أنه "وسيلة لا غاية" وأنه "إضافة وليس بديلا عن العقل البشرى أو أي من وسائل إنتاج المعرفة الأخرى".
وحث جمعة على ضرورة التوسع في إنشاء كليات وأقسام الذكاء الاصطناعي ودعم البحث العلمي في هذا المجال باعتباره أحد دعائم المستقبل علميا واقتصاديا ومعرفيا.
كما دعا إلى إدراج التقنيات الحديثة كالحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في مناهج الكليات المتخصصة والتوسع في استخدام تلك التكنولوجيات والإفادة منها في مجال الخطاب الديني.
وحض جمعة على ضرورة الاهتمام بإنتاج الرسوم المتحركة والأفلام التقنية "ثلاثية الأبعاد" بما يسهم في الحفاظ على هويتنا الدينية والثقافية لاسيما لدى النشء والشباب.
وأكد ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم والتحفيظ عن بعد واعتبارها جزءا لا يتجزأ من وسائل الدعوة لمواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة مع التأكيد على أنها "إضافة وليست بديلا عن التعليم المباشر" مضيفا أنه "لا مانع من الاستفادة من نظام التعليم المزدوج حضوريا وافتراضيا".
وأشار جمعة إلى أهمية التأهيل العلمي والتقني لكل من يتصدر للفتوى الإلكترونية أو التعليم أو التحفيظ أو الدعوة (عن بعد) تأهيلا علميا ومهنيا وفنيا بما يمكنه من أداء رسالته عن علم وبصيرة بدقة ومهنية.
ولفت الى أهمية تقديم وتدريس أنماط مختلفة من الدعم الإلكتروني عن طريق "روبوتات المحادثة الذكية" باعتبارها وسيلة تعلم ممتعة وجذابة لتنمية العديد من المهارات والمعارف وتعزيز كفاءة المعلم والمتعلم.
وأشار في هذا الإطار إلى ضرورة إنشاء كليات علوم شرعية إلكترونية تضع في اعتبارها تخريج معلم أو باحث يجيد التعامل مع جميع وسائل التواصل والتقنيات الحديثة وقادر على الإسهام في إنتاجها وتطويرها وتصحيح مسارها.
كما حث جمعة على ضرورة دعم وتشجيع برامج البحث العلمي في مجال "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" والتقنيات الحديثة في المجال المعرفي والثقافي بصفة عامة والمجال الدعوي والخطاب الديني بصفة خاصة.
غير أنه شدد على ضرورة مراعاة "الأبعاد الأخلاقية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي" والعمل على تطوير هذه المواقع واستخدامها بشكل مسئول ورشيد موضحا أن "الجريمة الأخلاقية هي سواء التي تقع في دنيا الناس أو على مواقع التواصل والتقنيات الحديثة".
ودعا إلى ضرورة احترام خصوصية الآخرين في ضوء تعاليم الشرع الحنيف بعدم التجسس عليهم أو إفشاء أسرارهم أو ابتزازهم وعدم نشر الشائعات والتثبت من الأخبار قبل نقلها.
كما أكد جمعة أهمية دور الأسرة في توجيه أبنائها التوجيه السليم نحو الاستخدام الآمن والنافع لمواقع التواصل الاجتماعي مع التنبيه عليهم بمراعاة مخاطر الاستخدام غير المنضبط للفضاء الإلكتروني.
ولفت إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والتقنية في مجال استخدامات الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والإفادة منها في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف إلكترونيا من خلال مواجهة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان.
وشدد جمعة على ضرورة مكافحة الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني في مجال الخطاب الديني بتقديم خطاب ديني صحيح دقيق يرسخ أسس التسامح الاسلامي كما بينه الدين الحنيف.
كما أشار إلى ضرورة التوازن في العمل الدعوي بين (الأنشطة المسجدية) و(الأنشطة التعليمية والإلكترونية) ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والبرهان مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي "وسيلة وأداة يجب توظيفها في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية جمعاء".
وأكد جمعة أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي "لم يعد مجرد خيار متاح بل هو ضرورة لا غنى عنها" وإضافة لكل فنون المعرفة وليس بديلا عنها وهو وسيلة وأداة يجب حسن استخدامها.
وبين جمعة أن "حسن توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الديني من فروض الكفايات" لأننا "إن لم نوجهه للحق تركناه ساحة فسيحة للمتطرفين والمتشددين فيستخدمونه في نصرة الباطل".
وطالب علماء الدين والاجتماع وتقنيات المعلومات والاتصال وغيرهم ببذل كل ما في وسعهم في استحداث وتطوير وسائل جذب غير تقليدية للأطفال والشباب تخفف من غلواء الإدمان الإلكتروني وتحد من مخاطره على النشء.
وأشار في هذا الإطار إلى أهمية تعظيم دور الرياضة والمسابقات الرياضية والفكرية والعلمية والثقافية للشباب بما يحول بينهم وبين مخاطر الإدمان الإلكتروني ويسهم في إحداث التوازن المطلوب في بناء شخصيتهم.
وشدد جمعة على الاهتمام ببيوت الله "مبنى ومعنى وعمارة" من خلال إنشاء مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم وتطويرها بما يتسق ومتطلبات العصر "لإحداث التوازن المطلوب بين التأهيل الواقعي والتثقيف الافتراضي".
كما أوصى باستكمال البناء التشريعي في مجال الفضاء الإلكتروني والتقنيات ذات الصلة ووضعه موضع التنفيذ بما يكفل تحقيق غايات الأمن الإلكتروني للجميع.
وكانت فعاليات المؤتمر الدولي ال34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد انطلقت أمس السبت بمشاركة عدد من الوزراء والمفتين والسفراء والعلماء والمفكرين من مختلف دول العالم. (النهاية)

م م / م ع ع




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