مصر.. (مجلس الشؤون الإسلامية) يختتم مؤتمره بالدعوة لبناء محتوى رقمي للخطاب الإسلامي
التاريخ
9/10/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 9 (كونا) -- اختتم المؤتمر الدولي ال34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر أعماله اليوم الأحد بإصدار توصيات عدة من أهمها "إطلاق مشروع قومي لبناء محتوى رقمي صحيح ورشيد في مجال الخطاب الديني برؤية معاصرة تحافظ على الثوابت وتراعي المستجدات العصرية".
وأكد وزير الأوقاف المصري الدكتور مختار جمعة في التوصيات الختامية للمؤتمر الذي عقد تحت عنوان (الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة) ضرورة العمل على تعزيز الاستخدام التشاركي للفضاء الإلكتروني.
وأشار جمعة في هذا الإطار إلى مجالات إنتاج المعرفة والإسهام في نشرها والتوسع في برامج التدريب على الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.
وشدد على أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي على أنه "وسيلة لا غاية" وأنه "إضافة وليس بديلا عن العقل البشرى أو أي من وسائل إنتاج المعرفة الأخرى".
وحث جمعة على ضرورة التوسع في إنشاء كليات وأقسام الذكاء الاصطناعي ودعم البحث العلمي في هذا المجال باعتباره أحد دعائم المستقبل علميا واقتصاديا ومعرفيا.
كما دعا إلى إدراج التقنيات الحديثة كالحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في مناهج الكليات المتخصصة والتوسع في استخدام تلك التكنولوجيات والإفادة منها في مجال الخطاب الديني.
وحض جمعة على ضرورة الاهتمام بإنتاج الرسوم المتحركة والأفلام التقنية "ثلاثية الأبعاد" بما يسهم في الحفاظ على هويتنا الدينية والثقافية لاسيما لدى النشء والشباب.
وأكد ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم والتحفيظ عن بعد واعتبارها جزءا لا يتجزأ من وسائل الدعوة لمواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة مع التأكيد على أنها "إضافة وليست بديلا عن التعليم المباشر" مضيفا أنه "لا مانع من الاستفادة من نظام التعليم المزدوج حضوريا وافتراضيا".
وأشار جمعة إلى أهمية التأهيل العلمي والتقني لكل من يتصدر للفتوى الإلكترونية أو التعليم أو التحفيظ أو الدعوة (عن بعد) تأهيلا علميا ومهنيا وفنيا بما يمكنه من أداء رسالته عن علم وبصيرة بدقة ومهنية.
ولفت الى أهمية تقديم وتدريس أنماط مختلفة من الدعم الإلكتروني عن طريق "روبوتات المحادثة الذكية" باعتبارها وسيلة تعلم ممتعة وجذابة لتنمية العديد من المهارات والمعارف وتعزيز كفاءة المعلم والمتعلم.
وأشار في هذا الإطار إلى ضرورة إنشاء كليات علوم شرعية إلكترونية تضع في اعتبارها تخريج معلم أو باحث يجيد التعامل مع جميع وسائل التواصل والتقنيات الحديثة وقادر على الإسهام في إنتاجها وتطويرها وتصحيح مسارها.
كما حث جمعة على ضرورة دعم وتشجيع برامج البحث العلمي في مجال "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" والتقنيات الحديثة في المجال المعرفي والثقافي بصفة عامة والمجال الدعوي والخطاب الديني بصفة خاصة.
غير أنه شدد على ضرورة مراعاة "الأبعاد الأخلاقية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي" والعمل على تطوير هذه المواقع واستخدامها بشكل مسئول ورشيد موضحا أن "الجريمة الأخلاقية هي سواء التي تقع في دنيا الناس أو على مواقع التواصل والتقنيات الحديثة".
ودعا إلى ضرورة احترام خصوصية الآخرين في ضوء تعاليم الشرع الحنيف بعدم التجسس عليهم أو إفشاء أسرارهم أو ابتزازهم وعدم نشر الشائعات والتثبت من الأخبار قبل نقلها.
كما أكد جمعة أهمية دور الأسرة في توجيه أبنائها التوجيه السليم نحو الاستخدام الآمن والنافع لمواقع التواصل الاجتماعي مع التنبيه عليهم بمراعاة مخاطر الاستخدام غير المنضبط للفضاء الإلكتروني.
ولفت إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والتقنية في مجال استخدامات الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والإفادة منها في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف إلكترونيا من خلال مواجهة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان.
وشدد جمعة على ضرورة مكافحة الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني في مجال الخطاب الديني بتقديم خطاب ديني صحيح دقيق يرسخ أسس التسامح الاسلامي كما بينه الدين الحنيف.
كما أشار إلى ضرورة التوازن في العمل الدعوي بين (الأنشطة المسجدية) و(الأنشطة التعليمية والإلكترونية) ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والبرهان مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي "وسيلة وأداة يجب توظيفها في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية جمعاء".
وأكد جمعة أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي "لم يعد مجرد خيار متاح بل هو ضرورة لا غنى عنها" وإضافة لكل فنون المعرفة وليس بديلا عنها وهو وسيلة وأداة يجب حسن استخدامها.
وبين جمعة أن "حسن توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الديني من فروض الكفايات" لأننا "إن لم نوجهه للحق تركناه ساحة فسيحة للمتطرفين والمتشددين فيستخدمونه في نصرة الباطل".
وطالب علماء الدين والاجتماع وتقنيات المعلومات والاتصال وغيرهم ببذل كل ما في وسعهم في استحداث وتطوير وسائل جذب غير تقليدية للأطفال والشباب تخفف من غلواء الإدمان الإلكتروني وتحد من مخاطره على النشء.
وأشار في هذا الإطار إلى أهمية تعظيم دور الرياضة والمسابقات الرياضية والفكرية والعلمية والثقافية للشباب بما يحول بينهم وبين مخاطر الإدمان الإلكتروني ويسهم في إحداث التوازن المطلوب في بناء شخصيتهم.
وشدد جمعة على الاهتمام ببيوت الله "مبنى ومعنى وعمارة" من خلال إنشاء مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم وتطويرها بما يتسق ومتطلبات العصر "لإحداث التوازن المطلوب بين التأهيل الواقعي والتثقيف الافتراضي".
كما أوصى باستكمال البناء التشريعي في مجال الفضاء الإلكتروني والتقنيات ذات الصلة ووضعه موضع التنفيذ بما يكفل تحقيق غايات الأمن الإلكتروني للجميع.
وكانت فعاليات المؤتمر الدولي ال34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد انطلقت أمس السبت بمشاركة عدد من الوزراء والمفتين والسفراء والعلماء والمفكرين من مختلف دول العالم. (النهاية)
م م / م ع ع
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