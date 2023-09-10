(هيئة الصناعة) الكويتية تشارك ب8 مصانع متنوعة في معرض (هوتيل شو 2023) بالرياض دعما للصناعة الوطنية
التاريخ
9/10/2023 2:42:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري
الرياض - 10 - 9 (كونا) -- شاركت الهيئة العامة للصناعة الكويتية اليوم الأحد في معرض (هوتيل شو 2023) في الرياض بمصانع وطنية متنوعة وذلك في إطار دعمها للصناعة الوطنية.
ويحتوي الجناح الكويتي في المعرض الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 12 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 200 عارض من 23 دولة مختلفة على ثمانية مصانع مختلفة المجالات كالتجهيزات الفندقية والمطابخ والسجاد والاسفنج والتعبئة والتغليف والأبواب والأعمال الخشبية.
ومن جانبه قال نائب المدير العام لقطاع الصادرات الصناعية في الهيئة الدكتور سند العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المعرض هو أحد سلاسل معارض التجهيزات الفندقية والضيافة والذي يقام سنويا في عدة دول معتبرا إياه فرصة مناسبة للعارضين من هذه الأسواق للترويج لمنتجاتهم واستكشاف أسواق جديدة.
وأضاف أن الهيئة انطلاقا من دعمها للصناعة الوطنية تعمل دائما على إبراز الصناعات الوطنية عبر طرق مختلفة منها المشاركة في المعارض الدولية.
وبين أن المعرض يساهم في توسيع قاعدة شركاء المصانع في المنطقة وحصولهم على فرص استثمارية واسعة في المملكة العربية السعودية. (النهاية) خ ن ش / م م ج
MENAFN10092023000071011013ID1107040977
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