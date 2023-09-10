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(هيئة الصناعة) الكويتية تشارك ب8 مصانع متنوعة في معرض (هوتيل شو 2023) بالرياض دعما للصناعة الوطنية

9/10/2023 2:42:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري

الرياض - 10 - 9 (كونا) -- شاركت الهيئة العامة للصناعة الكويتية اليوم الأحد في معرض (هوتيل شو 2023) في الرياض بمصانع وطنية متنوعة وذلك في إطار دعمها للصناعة الوطنية.
ويحتوي الجناح الكويتي في المعرض الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 12 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 200 عارض من 23 دولة مختلفة على ثمانية مصانع مختلفة المجالات كالتجهيزات الفندقية والمطابخ والسجاد والاسفنج والتعبئة والتغليف والأبواب والأعمال الخشبية.
ومن جانبه قال نائب المدير العام لقطاع الصادرات الصناعية في الهيئة الدكتور سند العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المعرض هو أحد سلاسل معارض التجهيزات الفندقية والضيافة والذي يقام سنويا في عدة دول معتبرا إياه فرصة مناسبة للعارضين من هذه الأسواق للترويج لمنتجاتهم واستكشاف أسواق جديدة.
وأضاف أن الهيئة انطلاقا من دعمها للصناعة الوطنية تعمل دائما على إبراز الصناعات الوطنية عبر طرق مختلفة منها المشاركة في المعارض الدولية.
وبين أن المعرض يساهم في توسيع قاعدة شركاء المصانع في المنطقة وحصولهم على فرص استثمارية واسعة في المملكة العربية السعودية. (النهاية) خ ن ش / م م ج

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