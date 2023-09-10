مصر: الملء الرابع لسد النهضة مخالفة قانونية وانتهاك لإعلان المبادئ
التاريخ
9/10/2023 2:42:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 9 (كونا) -- نددت مصر اليوم الأحد بما تم الاعلان عنه من إجراءات أحادية اتخذتها إثيوبيا حول اتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد (النهضة) دون الاتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان).
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن استمرار إجراءات ملء خزان سد (النهضة) دون اتفاق مع دولتي المصب "يعد مخالفة قانونية وانتهاكا لإعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015".
وينص إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان على "ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء".
وشدد البيان على أن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية "يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".
وأكدت مصر أن هذا النهج الإثيوبي بشأن ملء سد النهضة دون اتفاق وما ينتج عنه من آثار سلبية يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة التي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها.
وكان قد تم مؤخرا الاتفاق على عقد جولة قادمة من المباحثات في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) بشأن سد (النهضة) كان يؤمل منها حدوث انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
MENAFN10092023000071011013ID1107040976
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