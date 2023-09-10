Monday, 11 September 2023 12:08 GMT

مصر: الملء الرابع لسد النهضة مخالفة قانونية وانتهاك لإعلان المبادئ

9/10/2023 2:42:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 9 (كونا) -- نددت مصر اليوم الأحد بما تم الاعلان عنه من إجراءات أحادية اتخذتها إثيوبيا حول اتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد (النهضة) دون الاتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان).
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن استمرار إجراءات ملء خزان سد (النهضة) دون اتفاق مع دولتي المصب "يعد مخالفة قانونية وانتهاكا لإعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015".
وينص إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان على "ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء".
وشدد البيان على أن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية "يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".
وأكدت مصر أن هذا النهج الإثيوبي بشأن ملء سد النهضة دون اتفاق وما ينتج عنه من آثار سلبية يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة التي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها.
وكان قد تم مؤخرا الاتفاق على عقد جولة قادمة من المباحثات في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) بشأن سد (النهضة) كان يؤمل منها حدوث انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




MENAFN10092023000071011013ID1107040976

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث