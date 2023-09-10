حوارية تناقش التجربة الحزبية في جرش

جرش 10 أيلول (بترا)– نظم منتدى جبل العتمات الثقافي بمحافظة جرش، اليوم الأحد، في قاعة البلدية بالتعاون مع حزب تقدم ندوة حوارية سياسية بعنوان (التجربة الحزبية وتحدياتها).

وقال أمين عام حزب تقدُّم الدكتور خالد البكار إن مخرجات التحديث السياسي تحتاج الى زيادة مشاركة المواطنين بالعمل الحزبي والسياسي، مشيرا إلى أهمية دور الأحزاب في تحفيز الشباب ووصولهم لمواقع صنع القرار وتوسيع مشاركتهم في العمل السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي .

وأضاف أن الحزب بصدد الإعلان عن دراسة شاملة حول التحديث الإداري للنهوض بالقطاع العام مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق تنمية دون الاستثمار بالعمل البلدي وبالتوفيق بين المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في كل محافظة.

وأشار عدد من أمناء عامين أحزاب الائتلاف الوطني الدكتور هايل داود والمدني الديمقراطي المهندس عدنان السواعير و جبهة العمل الإسلامي الدكتور مراد العضايلة إلى أهمية عقد مثل البرامج السياسية للتعريف برسالة وأهداف الأحزاب للانتقال بشكل إيجابي الى تعزيز ثقة المواطن بأداء ومهام الأحزاب المتعددة وسد الفجوة والخوف من الانتماء الى الأحزاب.

وبينوا أن الدولة الأردنية تبنت فكرة تفعيل دور الأحزاب السياسية والدعوة إلى الانخراط بالعمل السياسي في الأحزاب والتشارك في الحوار من خلال عقد الندوات واللقاءات لفتح الحوار ومناقشة أبرز التحديات التي يواجها أبناء الوطن

وقال رئيس المنتدى خلدون العتمات ان المنتدى أخذ على عاتقة ان يكون جسرا من جسور المحافظة ليوصل الرسالة الوطنية الإنسانية .

--(بترا)

ع. ف/ع ط

10/09/2023 21:02:00

