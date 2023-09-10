حوارية تناقش التجربة الحزبية في جرش
التاريخ
9/10/2023 2:42:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 10 أيلول (بترا)– نظم منتدى جبل العتمات الثقافي بمحافظة جرش، اليوم الأحد، في قاعة البلدية بالتعاون مع حزب تقدم ندوة حوارية سياسية بعنوان (التجربة الحزبية وتحدياتها).
وقال أمين عام حزب تقدُّم الدكتور خالد البكار إن مخرجات التحديث السياسي تحتاج الى زيادة مشاركة المواطنين بالعمل الحزبي والسياسي، مشيرا إلى أهمية دور الأحزاب في تحفيز الشباب ووصولهم لمواقع صنع القرار وتوسيع مشاركتهم في العمل السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي .
وأضاف أن الحزب بصدد الإعلان عن دراسة شاملة حول التحديث الإداري للنهوض بالقطاع العام مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق تنمية دون الاستثمار بالعمل البلدي وبالتوفيق بين المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في كل محافظة.
وأشار عدد من أمناء عامين أحزاب الائتلاف الوطني الدكتور هايل داود والمدني الديمقراطي المهندس عدنان السواعير و جبهة العمل الإسلامي الدكتور مراد العضايلة إلى أهمية عقد مثل البرامج السياسية للتعريف برسالة وأهداف الأحزاب للانتقال بشكل إيجابي الى تعزيز ثقة المواطن بأداء ومهام الأحزاب المتعددة وسد الفجوة والخوف من الانتماء الى الأحزاب.
وبينوا أن الدولة الأردنية تبنت فكرة تفعيل دور الأحزاب السياسية والدعوة إلى الانخراط بالعمل السياسي في الأحزاب والتشارك في الحوار من خلال عقد الندوات واللقاءات لفتح الحوار ومناقشة أبرز التحديات التي يواجها أبناء الوطن
وقال رئيس المنتدى خلدون العتمات ان المنتدى أخذ على عاتقة ان يكون جسرا من جسور المحافظة ليوصل الرسالة الوطنية الإنسانية .
--(بترا)
ع. ف/ع ط
10/09/2023 21:02:00
MENAFN10092023000117011021ID1107040975
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