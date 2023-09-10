ورشة متخصصة عن المهارات الحياتية بالسلط

السلط 10 أيلول(بترا)- نظمت دارة المرحوم علي البشير، بالتعاون مع جمعية محترفي الموارد البشرية العربية (أفرا) ورشة تدريبية وجاهية مجانية بعنوان: "مهارات حياتية ".

وتضمنت الورشة التي شارك فيها عدد من المتدربين من جميع المحافظات محاور متعددة، حول تهيئة وتدريب الشباب والشابات من كل التخصصات لسوق العمل وتمكينهم من المهارات اللازمة في التوظيف.

وقال الدكتور عمر البشير، إن هذه الدارة التي تحمل اسم والده المرحوم علي البشير، تبنت العلم والمعرفة نهجا يستفيد منه أبناء المجتمع، معتبرا أن ذلك امتدادا لمسيرة العطاء التي سار عليها والده في حياته، لا سيما وأنه المحب للعلم والمعرفة.

وثمن رئيس جمعية الموارد البشرية العربية نضال شبلي الجهود التي تقوم بها دارة المرحوم البشير وتقديمها جلسات وورشات عمل تدريبية غير تقليدية.

من جهتها حثت الكاتبة والإعلامية الدكتورة هيا عاشور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية الى التعاون مع دارة المرحوم علي البشير في تنظيم ورشات عمل تدريبية مجانية لتهيئة وتدريب الشباب والشابات من كل التخصصات لسوق العمل، معتبرة أن النجاح لا يتحقق إلا بجهود جماعية مخلصة.

--(بترا)

أ ع/ب ع/ ع ط

10/09/2023 20:59:01

