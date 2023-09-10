المفرق 10 أيلول (بترا)- أطلق مجلس محافظة المفرق من خلال لجنة المجتمع المحلي اليوم الأحد حملة " لا لإطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات" برعاية محافظ المفرق سلمان النجادا.

وقال النجادا خلال إطلاق الحملة التي حضرها مدير شرطة المفرق العقيد محمد الرواشدة ومدير دفاع مدني المفرق وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر إنه يتوجب وقف هذه الظاهرة السلبية والتي تسببت بالكثير من المآسي والآلام لعدد كبير من الأسر وحولت أفراحهم إلى أتراح.

وبين أن لقاء اليوم لإطلاق حملة "لا لإطلاق العيارات النارية في الإفراح والمناسبات" جاء بالتنسيق ما بين مجلس محافظة المفرق والمجلس التنفيذي في المحافظة تضمن توقيع وثيقة عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح نظرا لخطورة هذه الظاهرة والتصدي لها بمختلف الوسائل المتاحة، وتغليظ العقوبات بحق كل من تثبت إدانته بهذا الجرم من خلال متابعة المناسبات الاجتماعية.

وقال رئيس مجلس محافظة المفرق المحامي صالح الخشمان، إن هذا الاجتماع بمثابة صرخة أطلقها مجلس المحافظة مفادها "أن لا أهلا ولا سهلا بمطلقي العيارات النارية في الأفراح والمناسبات"، مضيفا: أننا نعول كثيرا على وعي المواطن للتعاون مع مختلف الجهات للتصدي لها، لا سيما وأن هذه الظاهرة تسببت بقتل الأبرياء.

وأكد المجلس على قراره الذي اتخذه بمقاطعة جميع المناسبات التي تتضمن هذه الممارسات التي تشكل عادة سيئة وخطيرة وقاتلة.

وبين مدير شرطة المفرق العقيد محمد الرواشدة، أن هذه الممارسات تصدر من أقلية في المجتمع الأردني ولا يمكن تعميمها على الجميع، مشيرا إلى وجوب نبذ هذه التصرفات جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن إطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات لا تحمل أي معنى من معاني الرقي التي تبحث عنه الأسر الأردنية.

وأضاف أنه لن يتم التهاون بضبط أي شخص تسول له نفسه التسبب بالأذى للآخرين وتهدد أمنهم بصورة مرعبة، مؤكدا أن القانون صارم في هذا الموضوع، ما يدعو لتكاتف وتعاون الجميع للقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.

وفي نهاية اللقاء وقع الحضور على وثيقة حملت عنوان " لا لإطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات " .

--(بترا)

ه ق/ب ع/ ع ط

10/09/2023 20:55:08