واشنطن تشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني في ناغورني قره باغ

واشنطن10أيلول(بترا )- دعت واشنطن اليوم الأحد الى إعادة فتح طريقين رئيسيين للوصول إلى ناغورني قره باغ بشكل فوري هما محور توتر بين أرمينيا وأذربيجان، وعبرت عن "قلقها الشديد" من "تفاقم سريع للوضع الغذائي والصحي والإنساني" في تلك المنطقة، بحسب واشنطن تايمز .

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن بلاده شديدة القلق إزاء التفاقم السريع للوضع الإنساني في ناغورني قره باغ".

وأضاف "هناك سلع إنسانية تقف قرب ممر لاتشين"، الطريق الوحيد الذي يربط ناغورني قره باغ بارمينيا و"طريق أغدام" ، و"نكرر دعوتنا إلى الفتح الفوري والمتزامن للممرين لإفساح المجال أمام مرور هذه الإمدادات التي يحتاج إليها رجال ونساء وأطفال ناغورني قره بارغ بشدة".

وتصاعدت حدة التوتر مجددا بين أرمينيا وأذربيجان في محيط هذه المنطقة المتنازع عليها والتي خاض البلدان حربان من أجلها كان آخرها في 2020 .

---(بترا)

ب خ/أز/ ع ط

10/09/2023 20:52:26

