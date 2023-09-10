واشنطن تشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني في ناغورني قره باغ

واشنطن تشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني في ناغورني قره باغ
التاريخ
9/10/2023 2:41:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن10أيلول(بترا )- دعت واشنطن اليوم الأحد الى إعادة فتح طريقين رئيسيين للوصول إلى ناغورني قره باغ بشكل فوري هما محور توتر بين أرمينيا وأذربيجان، وعبرت عن "قلقها الشديد" من "تفاقم سريع للوضع الغذائي والصحي والإنساني" في تلك المنطقة، بحسب واشنطن تايمز .
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن بلاده شديدة القلق إزاء التفاقم السريع للوضع الإنساني في ناغورني قره باغ".
وأضاف "هناك سلع إنسانية تقف قرب ممر لاتشين"، الطريق الوحيد الذي يربط ناغورني قره باغ بارمينيا و"طريق أغدام" ، و"نكرر دعوتنا إلى الفتح الفوري والمتزامن للممرين لإفساح المجال أمام مرور هذه الإمدادات التي يحتاج إليها رجال ونساء وأطفال ناغورني قره بارغ بشدة".
وتصاعدت حدة التوتر مجددا بين أرمينيا وأذربيجان في محيط هذه المنطقة المتنازع عليها والتي خاض البلدان حربان من أجلها كان آخرها في 2020 .
---(بترا)
ب خ/أز/ ع ط
10/09/2023 20:52:26
MENAFN10092023000117011021ID1107040972
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