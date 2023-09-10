Monday, 11 September 2023 12:08 GMT

واشنطن تشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني في ناغورني قره باغ

9/10/2023 2:41:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن10أيلول(بترا )- دعت واشنطن اليوم الأحد الى إعادة فتح طريقين رئيسيين للوصول إلى ناغورني قره باغ بشكل فوري هما محور توتر بين أرمينيا وأذربيجان، وعبرت عن "قلقها الشديد" من "تفاقم سريع للوضع الغذائي والصحي والإنساني" في تلك المنطقة، بحسب واشنطن تايمز .
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن بلاده شديدة القلق إزاء التفاقم السريع للوضع الإنساني في ناغورني قره باغ".
وأضاف "هناك سلع إنسانية تقف قرب ممر لاتشين"، الطريق الوحيد الذي يربط ناغورني قره باغ بارمينيا و"طريق أغدام" ، و"نكرر دعوتنا إلى الفتح الفوري والمتزامن للممرين لإفساح المجال أمام مرور هذه الإمدادات التي يحتاج إليها رجال ونساء وأطفال ناغورني قره بارغ بشدة".
وتصاعدت حدة التوتر مجددا بين أرمينيا وأذربيجان في محيط هذه المنطقة المتنازع عليها والتي خاض البلدان حربان من أجلها كان آخرها في 2020 .
---(بترا)
ب خ/أز/ ع ط
10/09/2023 20:52:26

MENAFN10092023000117011021ID1107040972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث