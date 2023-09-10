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الزرقاء :إطلاق ورقة توصيات عن مجالس المحافظات والدور التنموي

9/10/2023 2:41:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 10أيلول(بترا)-عمر ضمرة- أطلق مركز نحن نشارك، اليوم الأحد، خلال الجلسة الحوارية نظمها في قاعة غرفة تجارة الزرقاء ورقة توصيات بعنوان " مجالس المحافظات والدور التنموي" ، بحضور أعضاء مجلس المحافظة وممثلين عن المجتمع المحلي.
وأكدت الورقة أهمية الدور التنموي لمجالس المحافظات ووضع الحلول التي تعترض دور هذه المجالس ،خاصةً المشكلات القانونية والإدارية التي تتمحور تحديداً حول المادة الخامسة من قانون الإدارة المحلية والمتعلقة بآلية التصرف بالنسبة المخصصة للمشاريع التنموية من موازنة المحافظات.
وتهدف ورقة التوصيات الى تسليط الضوء على تفعيل المادة (5) من قانون الإدارة المحلية، المتعلقة بتخصص ما نسبته 40 بالمائة من موازنة مجلس المحافظة لغايات إقامة المشاريع التنموية المستدامة.
وبين رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري ان اللامركزية تعد أحد أشكال الحكم الرشيد، إذ تقوم على أساس توسيع المشاركة في عملية صنع القرار على مستوى الدولة، وعدم حصرها في مؤسسة أو جهة معينة من مؤسسات الدولة المختلفة،كما أنها مؤشر على قدرة الدولة على إعطاء أطراف متعددة فرصة المشاركة في صنع القرارات، وبالتالي القدرة على تفويض الحكومة المركزية لبعض القرارات ومنحها لجهات أخرى، وذلك في إطار توزيع المسؤوليات.
من جهته قال مدير المركز محمود الصبيحات إن البعض يفهم التنمية بأنها مشاريع اقتصادية لها جدوى اقتصادية ذات مردود مالي جيد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية في المحافظة، إلا أن مفهوم المجالس عن التنمية هو تقديم خدمات مثل بناء مدارس وترميم مراكز صحية وحدائق وشراء أجهزة طبية لبعض المستشفيات، و هي مهام الأصل أن تقوم بها الوزارات المعنية. وهذا يعني أن الجانب الخدمي يطغى على الجانب التنموي في عمل مجالس المحافظات".
يشار إلى أن هذه الجلسة، تأتي في إطار مشروع "شراكة" الذي ينفذه مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني وبشراكة إستراتيجية مع الجامعة الهاشمية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والنواب وبتمويل من المبادرة المدنية الإقليمية للشرق الأوسط، التابعة للمعهد الجمهوري الدولي، حيث يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
10/09/2023 20:49:31

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