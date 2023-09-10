الزرقاء :إطلاق ورقة توصيات عن مجالس المحافظات والدور التنموي
التاريخ
9/10/2023 2:41:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 10أيلول(بترا)-عمر ضمرة- أطلق مركز نحن نشارك، اليوم الأحد، خلال الجلسة الحوارية نظمها في قاعة غرفة تجارة الزرقاء ورقة توصيات بعنوان " مجالس المحافظات والدور التنموي" ، بحضور أعضاء مجلس المحافظة وممثلين عن المجتمع المحلي.
وأكدت الورقة أهمية الدور التنموي لمجالس المحافظات ووضع الحلول التي تعترض دور هذه المجالس ،خاصةً المشكلات القانونية والإدارية التي تتمحور تحديداً حول المادة الخامسة من قانون الإدارة المحلية والمتعلقة بآلية التصرف بالنسبة المخصصة للمشاريع التنموية من موازنة المحافظات.
وتهدف ورقة التوصيات الى تسليط الضوء على تفعيل المادة (5) من قانون الإدارة المحلية، المتعلقة بتخصص ما نسبته 40 بالمائة من موازنة مجلس المحافظة لغايات إقامة المشاريع التنموية المستدامة.
وبين رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري ان اللامركزية تعد أحد أشكال الحكم الرشيد، إذ تقوم على أساس توسيع المشاركة في عملية صنع القرار على مستوى الدولة، وعدم حصرها في مؤسسة أو جهة معينة من مؤسسات الدولة المختلفة،كما أنها مؤشر على قدرة الدولة على إعطاء أطراف متعددة فرصة المشاركة في صنع القرارات، وبالتالي القدرة على تفويض الحكومة المركزية لبعض القرارات ومنحها لجهات أخرى، وذلك في إطار توزيع المسؤوليات.
من جهته قال مدير المركز محمود الصبيحات إن البعض يفهم التنمية بأنها مشاريع اقتصادية لها جدوى اقتصادية ذات مردود مالي جيد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية في المحافظة، إلا أن مفهوم المجالس عن التنمية هو تقديم خدمات مثل بناء مدارس وترميم مراكز صحية وحدائق وشراء أجهزة طبية لبعض المستشفيات، و هي مهام الأصل أن تقوم بها الوزارات المعنية. وهذا يعني أن الجانب الخدمي يطغى على الجانب التنموي في عمل مجالس المحافظات".
يشار إلى أن هذه الجلسة، تأتي في إطار مشروع "شراكة" الذي ينفذه مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني وبشراكة إستراتيجية مع الجامعة الهاشمية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والنواب وبتمويل من المبادرة المدنية الإقليمية للشرق الأوسط، التابعة للمعهد الجمهوري الدولي، حيث يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
10/09/2023 20:49:31
MENAFN10092023000117011021ID1107040971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.