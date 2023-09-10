بايدن يؤكد لقاءه رئيس الوزراء الصيني على هامش قمة العشرين

بايدن يؤكد لقاءه رئيس الوزراء الصيني على هامش قمة العشرين
التاريخ
9/10/2023 2:41:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 10- أيلول (بترا ) - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن , اليوم الأحد أنه التقى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند نهاية الأسبوع الحالي، وغاب عنها نظيره شي جينبينغ , بحسب واشنطن تا بمز .
وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هانوي "التقيت المسؤول الثاني" في هيكلية الحكم في الصين , وتحدثنا عن الاستقرار"، مشيرا الى أن الاجتماع "لم يكن صداميا على الإطلاق".
--(بترا )
ب خ/ ع ط
10/09/2023 19:50:13
MENAFN10092023000117011021ID1107040969
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.