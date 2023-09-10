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بايدن يؤكد لقاءه رئيس الوزراء الصيني على هامش قمة العشرين

9/10/2023 2:41:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 10- أيلول (بترا ) - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن , اليوم الأحد أنه التقى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند نهاية الأسبوع الحالي، وغاب عنها نظيره شي جينبينغ , بحسب واشنطن تا بمز .
وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هانوي "التقيت المسؤول الثاني" في هيكلية الحكم في الصين , وتحدثنا عن الاستقرار"، مشيرا الى أن الاجتماع "لم يكن صداميا على الإطلاق".
--(بترا )
ب خ/ ع ط
10/09/2023 19:50:13

MENAFN10092023000117011021ID1107040969

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