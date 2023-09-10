بايدن يؤكد لقاءه رئيس الوزراء الصيني على هامش قمة العشرين

واشنطن 10- أيلول (بترا ) - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن , اليوم الأحد أنه التقى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند نهاية الأسبوع الحالي، وغاب عنها نظيره شي جينبينغ , بحسب واشنطن تا بمز .

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هانوي "التقيت المسؤول الثاني" في هيكلية الحكم في الصين , وتحدثنا عن الاستقرار"، مشيرا الى أن الاجتماع "لم يكن صداميا على الإطلاق".

--(بترا )

ب خ/ ع ط

10/09/2023 19:50:13