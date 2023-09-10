بلدية عجلون تنفذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار

بلدية عجلون تنفذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار
التاريخ
9/10/2023 2:41:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 10 أيلول (بترا) – باشرت بلدية عجلون الكبرى اليوم بتنفيذ مشاريع إنشاء وصيانة مقاطع تصريف مياه الأمطار استعدادا لدخول فصل الشتاء بهدف الحفاظ على الطرق من التلف بفعل تشكل السيول.
وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن البلدية عزمت على تنفيذ المشاريع التي تتعلق بإنشاء وصيانة مقاطع وشبكات تصريف المياه قبل قدوم فصل الشتاء، مبينا أن المشروع يشمل تنفيذ قنوات وشبكات لتصريف مياه الأمطار في منطقة عين جنا بالقرب من مدرسة عين جنا الثانوية للبنات وإعادة إنشاء عدد من المقاطع المتهالكة في وسط مدينة عجلون وشارع القلعة.
وأضاف، ان أعمال الصيانة شملت المقاطع القريبة من المسجد العمري ووسط مدينة عنجرة وشارع عمان والتي أصبحت عاجزة عن استيعاب كميات المياه المتدفقة، مؤكدا أن المشروع سيكون جاهزا قبل دخول فصل الشتاء.
وبين أنه تم التركيز على البؤر الساخنة والاستفادة من مواطن الخلل التي ظهرت في الموسم المطري الماضي ليتم التعامل معها بالطرق الفنية اللازمة حتى لا تتكرر حالات مداهمة المياه لمنازل المواطنين ومحالهم التجارية، الأمر الذي من شأنه معالجة الاختلالات في الشبكات والتي كانت تؤرق المواطنين وتشكل خطرا على حياتهم وممتلكاتهم.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ ع ط
10/09/2023 19:49:25
MENAFN10092023000117011021ID1107040968
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