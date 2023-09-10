بلدية عجلون تنفذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار

عجلون 10 أيلول (بترا) – باشرت بلدية عجلون الكبرى اليوم بتنفيذ مشاريع إنشاء وصيانة مقاطع تصريف مياه الأمطار استعدادا لدخول فصل الشتاء بهدف الحفاظ على الطرق من التلف بفعل تشكل السيول.

وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن البلدية عزمت على تنفيذ المشاريع التي تتعلق بإنشاء وصيانة مقاطع وشبكات تصريف المياه قبل قدوم فصل الشتاء، مبينا أن المشروع يشمل تنفيذ قنوات وشبكات لتصريف مياه الأمطار في منطقة عين جنا بالقرب من مدرسة عين جنا الثانوية للبنات وإعادة إنشاء عدد من المقاطع المتهالكة في وسط مدينة عجلون وشارع القلعة.

وأضاف، ان أعمال الصيانة شملت المقاطع القريبة من المسجد العمري ووسط مدينة عنجرة وشارع عمان والتي أصبحت عاجزة عن استيعاب كميات المياه المتدفقة، مؤكدا أن المشروع سيكون جاهزا قبل دخول فصل الشتاء.

وبين أنه تم التركيز على البؤر الساخنة والاستفادة من مواطن الخلل التي ظهرت في الموسم المطري الماضي ليتم التعامل معها بالطرق الفنية اللازمة حتى لا تتكرر حالات مداهمة المياه لمنازل المواطنين ومحالهم التجارية، الأمر الذي من شأنه معالجة الاختلالات في الشبكات والتي كانت تؤرق المواطنين وتشكل خطرا على حياتهم وممتلكاتهم.

--(بترا)

ع ف/ب ع/ ع ط

10/09/2023 19:49:25

