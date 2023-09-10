إدارية الأعيان تُعد دراسة لتحديث القطاع العام

عمّان 10 أيلول (بترا)- أنتهت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين خالد البكار من إعداد دراسة لتحديث القطاع العام.

وجرى إعداد الدراسة، التي تأتي بعنوان "رؤية إدارية لشكل الدولة الأردنية في المئوية الثانية"، من قبل فريق خبراء كلفته اللجنة بإعدادها.

وقال العين البكار، إن اللجنة أقرت الدراسة بشكلها النهائي، ليصار إلى رفعها إلى الحكومة من قبل مجلس الأعيان لافتًا إلى أن الدراسة عبارة عن رؤية شاملة لشكل الإدارة العامة المنشودة للدولة، بما تقدمه من نموذج إداري عصري قابل للتطبيق والمراجعة.

وأكد أن خارطة التحديث السياسي والاقتصادي والإصلاح الإداري، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، تهدف إلى إعادة الألق للقطاع العام والوصول إلى قطاع عام فعّال.

وأشار العين البكار إلى أن الدراسة تتضمن تصورًا عمليًا قابلًا للتطبيق يتمثل في برامج عمل كامل، وتهدف إلى تحسين إدارة القطاع العام للدولة وتطوير مهارات العاملين فيه.

وأوضح أن الدراسة تقوم على 3 محاور رئيسة: هيكلة القطاع العام من منظور قطاعي، تطوير منظومة اللامركزية والإدارة المحلية، ومأسسة وحوكمة التخطيط والرقابة وإدارة وتقييم الأداء.

في حين أكد الخبراء، وهم: الدكتور رفعت الفاعوري والدكتور عبدالله القضاة واللواء المتقاعد معتصم المجالي والمهندس إياد الشعيبي، أن الدراسة حاولت أن تُقدم شكل الدولة بسلطاتها الثلاث، واعمالها "شكلًا هيكلًا" في المئوية الثانية من عمر الدولة.

وأشاروا إلى أن الدراسة حاولت أن تدمج مسارات التحديث الثلاثة السياسي والإداري والاقتصادي، مضيفين أن الدراسة حددت ما المطلوب من الإدارة العامة في تحقيق أهداف مسارات التحديث الثلاثة.

--(بترا)





م ش/ب ع/ ع ط

10/09/2023 19:47:58