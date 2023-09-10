عمان 10 أيلول (بترا)- حقق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن مصاروة الميدالية الذهبية في منافسات الدوري العالمي الجارية فعالياتها في مدينة دبلن الايرلندية. وقدم مصاروة مستويات لافتة في البطولة قبل أن يتوج جهوده بالميدالية الذهبية في وزن تحت 75 كغم. وكان لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة حقق اليوم أيضا الميدالية البرونزية في نفس البطولة. --(بترا) خ خ/ب ع/ ع ط 10/09/2023 19:41:40

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