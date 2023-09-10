المزار الشمالي: وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات
التاريخ
9/10/2023 2:41:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 10 أيلول(بترا)-وقعت فاعليات أهلية ورسمية بلواء المزار الشمالي اليوم الأحد، وثيقة شرف والتزام لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.
وقال متصرف لواء المزار الشمالي الدكتور عماد كنعان، خلال توقيع الوثيقة في قاعة بلدية المزار الجديدة، إن التوجيهات الملكية كانت واضحة ومحددة حيال التعامل مع هذه الظاهرة.
وأضاف إن جلالة الملك عبد الله الثاني طالما أكد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات، مبينا أن هذه الظاهرة تشكل خرقا للقانون بما تسببه من إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين وإرباك الحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب التبعات الاجتماعية والانسانية والعشائرية، وما يرافقها من تبعات مالية.
وبين عدد من الموقعين أن الوقاية والتوعية والتثقيف وتشديد التشريعات والتعاون مع الجهات المعنية هي الأساس في التصدي لهذه الظاهرة، لافتين الى وجوب ادراك المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع والناس جراء هذه الممارسات، ما يدعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية للحفاظ على سلامة الآخرين.
--(بترا)
س ع/ب ع/ ع ط
10/09/2023 19:35:17
MENAFN10092023000117011021ID1107040965
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