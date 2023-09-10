إربد 10 أيلول(بترا)-وقعت فاعليات أهلية ورسمية بلواء المزار الشمالي اليوم الأحد، وثيقة شرف والتزام لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.

وقال متصرف لواء المزار الشمالي الدكتور عماد كنعان، خلال توقيع الوثيقة في قاعة بلدية المزار الجديدة، إن التوجيهات الملكية كانت واضحة ومحددة حيال التعامل مع هذه الظاهرة.

وأضاف إن جلالة الملك عبد الله الثاني طالما أكد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات، مبينا أن هذه الظاهرة تشكل خرقا للقانون بما تسببه من إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين وإرباك الحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب التبعات الاجتماعية والانسانية والعشائرية، وما يرافقها من تبعات مالية.

وبين عدد من الموقعين أن الوقاية والتوعية والتثقيف وتشديد التشريعات والتعاون مع الجهات المعنية هي الأساس في التصدي لهذه الظاهرة، لافتين الى وجوب ادراك المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع والناس جراء هذه الممارسات، ما يدعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية للحفاظ على سلامة الآخرين.

--(بترا)

س ع/ب ع/ ع ط

10/09/2023 19:35:17

