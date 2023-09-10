الخرابشة يتابع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في الطاقة والتعدين
التاريخ
9/10/2023 2:41:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا)- تابع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، إنجازات مشاريع ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عرض خلاله فريق متابعة المشاريع في القطاعين، الإجراءات المنفذة والمستهدفة للمشاريع الواردة في خطة تنفيذ الرؤية خلال شهر أيلول بما يضمن الالتزام بالجدول الزمني المحدد.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ ع ط
10/09/2023 19:28:36
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