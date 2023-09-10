عمان 10 أيلول (بترا)- تابع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، إنجازات مشاريع ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين. جاء ذلك خلال اجتماع عرض خلاله فريق متابعة المشاريع في القطاعين، الإجراءات المنفذة والمستهدفة للمشاريع الواردة في خطة تنفيذ الرؤية خلال شهر أيلول بما يضمن الالتزام بالجدول الزمني المحدد. --(بترا) م ف/ ن ح/ ع ط 10/09/2023 19:28:36

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