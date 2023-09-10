الطاقة والمعادن تشارك في التمرين الوطني درب الأمان 3

عمان 10 أيلول (بترا)- تشارك هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في التمرين الوطني (درب الأمان 3) الذي ينظمه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الهادف إلى اختبار قدرات الجهاز الحكومي، ومختلف المؤسسات والمنشآت الحيوية في المملكة، ومنها قطاع الطاقة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أن الجهات العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية والنفط ومشتقاته، أظهرت التفاعل والتنسيق المشترك والاستجابة لخطط الطوارئ المعتمدة من الهيئة لإدامة تزويد الخدمة للمواطنين في الأحداث الطارئة من خلال مشاركتها في التمرين الذي ركز على التأكد من منعة البنى التحتية الحيوية، وجاهزيتها في التعامل مع الكوارث الطبيعية والزلازل وتداعياتها لإدامة تزويد الخدمة والمحافظة على متطلبات السلامة العامة.

وأعلن السعايدة اليوم الأحد، عن تفعيل خطة الاستجابة للطوارئ الخاصة بالأحداث الاستثنائية والكوارث الطبيعية للتعامل معها، من خلال إدارة الحدث وبمشاركة أعضاء مجلس المفوضين والمديريات والكوادر المعنية في الهيئة المشرفين على متابعة سير الإنجاز في مركز المراقبة والطوارئ التابع للهيئة، ومندوبي الهيئة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والجهات العاملة في القطاع المعنية بالمشاركة في التمرين.

وأشاد بالجهود المبذولة من الجهات المعنية في القطاع في التعامل بمهنية مع التمرين والاستجابة للأحداث وفق خطط الطوارئ المعتمدة، وبجهود كوادر الهيئة باعتبارها الجهة الوطنية المعنية بالرقابة ودعم وإسناد الجهات الأمنية فيما يتعلق بقطاع الطاقة وإدامة تزويد الخدمة للمواطنين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاح التمرين الوطني.

ولفت إلى أن مثل هذه التمارين لها فوائد كبيرة تنعكس إيجابا على توفير أعلى مستويات السلامة والأمان وإدامة تزويد الخدمة.

--(بترا)

م ف/ن ح/رق

10/09/2023 19:18:19