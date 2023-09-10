الأرصاد: نتابع تحرك العاصفة دانيال وتأثيرها على المملكة ضعيف
التاريخ
9/10/2023 2:41:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا)- أكدت إدارة الأرصاد الجوية، أنها تتابع عبر الأقمار الصناعية، وتحليلات النماذج العددية، تحرك العاصفة "دانيال"، التي من المتوقع أن يقتصر تأثيرها على المملكة بتشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار للغلاف الجوي.
وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن عدم الاستقرار الجوي سيؤدي يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى نشاط للرياح على فترات قد تصل في بعض المناطق خاصة الجنوبية الشرقية ما بين 30 و40 كم/ساعة، ما يتسبب بإثارة الغبار، كما ستظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة يوم الأربعاء مع احتمال ضعيف أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية زخات خفيفة من المطر.
وأشار إلى أن العاصفة "دانيال" التي أثرت أخيرا، على اليونان، تؤثر حالياً على ليبيا، إذ شهدت المناطق المحاذية للسواحل الليبية سرعة رياح وصلت بين 70 و80 كم/ساعة، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة.
وتوقع آل خطاب أن تتحرك العاصفة باتجاه مصر، يومي غد الاثنين والثلاثاء، لتجلب المزيد من الأمطار، لكن مع دخولها اليابسة ستفقد جزءاً كبيراً من طاقتها، وستهدأ سرعة الرياح قليلاً.
--(بترا)
م ح/
10/09/2023 18:57:09
MENAFN10092023000117011021ID1107040962
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.