عمان 10 أيلول (بترا)- أكدت إدارة الأرصاد الجوية، أنها تتابع عبر الأقمار الصناعية، وتحليلات النماذج العددية، تحرك العاصفة "دانيال"، التي من المتوقع أن يقتصر تأثيرها على المملكة بتشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار للغلاف الجوي.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن عدم الاستقرار الجوي سيؤدي يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى نشاط للرياح على فترات قد تصل في بعض المناطق خاصة الجنوبية الشرقية ما بين 30 و40 كم/ساعة، ما يتسبب بإثارة الغبار، كما ستظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة يوم الأربعاء مع احتمال ضعيف أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية زخات خفيفة من المطر.

وأشار إلى أن العاصفة "دانيال" التي أثرت أخيرا، على اليونان، تؤثر حالياً على ليبيا، إذ شهدت المناطق المحاذية للسواحل الليبية سرعة رياح وصلت بين 70 و80 كم/ساعة، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة.

وتوقع آل خطاب أن تتحرك العاصفة باتجاه مصر، يومي غد الاثنين والثلاثاء، لتجلب المزيد من الأمطار، لكن مع دخولها اليابسة ستفقد جزءاً كبيراً من طاقتها، وستهدأ سرعة الرياح قليلاً.

--(بترا)

م ح/

10/09/2023 18:57:09