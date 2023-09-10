مذكرة تفاهم بين المؤسسة التعاونية ودار أبو عبدالله

عمان 10 أيلول (بترا)- وقعت المؤسسة التعاونية الأردنية، وجمعية دار أبو عبدالله للعمل الخيري والتنموي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم، لتيسر تأسيس جمعيات تعاونية للمستفيدين من الدار وتعزيز قداراتهم.

وقال وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية المهندس خالد الحنيفات، خلال رعايته حفل التوقيع، إن الهدف من هذه الخطوة المساهمة في تمكين الأسر الأشد فقراً والأكثر هشاشة، مضيفاً أن الجمعيات التعاونية من خلال مشاريعها الإنتاجية تسهم في توفير فرص عمل لأعضائها وأبناء المجتمع المحلي، وتحسين واقعهم المعيشي.

وحسب المذكرة، ستعمل المؤسسة التعاونية على تيسير إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية للمستفيدين من دار أبو عبدالله، خاصة مزارع دار أبو عبدالله التي أسستها الجمعية، إضافة إلى المتابعة مع مؤسسي هذه المزارع لحل أية تحديات قد تواجههم، وتأسيس جمعية تعاونية، وعقد دورات تدريبية لتعزيز قدراتهم.

وقال مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، إن المؤسسة تسعى من خلال المذكرة إلى نشر ثقافة العمل التعاوني بين أفراد المجتمع، موضحاً أن العمل التعاوني من ركائز الاقتصاد والتنمية في العديد من دول العالم؛ ويسهم بقوة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

وأضاف أن القطاع التعاوني نظام اقتصادي اجتماعي تضامني يقدم للمجتمعات المحلية خدمات متعددة خاصةً على صعيد توفير فرص عمل وتعزيز إنتاجية الأفراد من خلال مشاريع تنفذها التعاونيات.

بدوره، أكد مدير عام جمعية دار أبو عبدالله، سامر بلقر، خلال توقيع المذكرة، أهمية التعاون بين الجانبين، في نشر ثقافة العمل التعاوني، مشيرا إلى أهمية تأطير القائمين والمستفيدين من المزارع التي أنشأتها الجمعية ضمن جمعيات تعاونية لاستدامة عملها وفقاً للقانون.

وقال بلقر، إن أهمية هذه الشراكة تكمن في أثرها المباشر على المستفيدين من برامج دار أبو عبدالله، وتسهم في استدامة سُبُل عيشهم بما يتماشى مع رسالة الجمعية، مبينا أنه سيتم تيسير تأسيس جمعيات تعاونية للمستفيدين من دار أبو عبدالله، لاستدامة عمل المزارع والتشبيك مع الأسواق المحيلة وتسويق منتجاتهم.

وبين أن "دار أبو عبدالله" مؤسسة غير ربحية، تهتم بالعمل الإنساني والخيري، وتمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم واستدامة سُبُل عيشهم من خلال تنفيذ برامج تعالج أسباب الفقر الغذائي في الأردن.

--(بترا)

رح/ ن ح/رق

10/09/2023 18:34:45