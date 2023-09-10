افتتاح الدورة الـ26 لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى

عمان 10 أيلول (بترا) رندا حتاملة- مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، الدورة السادسة والعشرين لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، سفيرة منظمة الأغذية والزراعة للنوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وقالت سمو الأميرة بسمة بنت علي، في كلمة لها خلال حفل الافتتاح، إن الدورة تعكس الالتزام المشترك بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتعزيز استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضافت أن الغابات والمراعي تلعب دورا مهما وحاسما في تحسين نوعية الحياة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعد موطنا للعديد من الأنواع النباتية والحيوانية النادرة والمهددة بالانقراض، ومصدرا للموارد الطبيعية، وعنصرا أساسيا لمكافحة التغير المناخي وتحسين جودة الهواء والماء.

وبينت سموها أن منطقة الشرق الأدنى تواجه تحديات بيئية كبيرة من التصحر، إلى نقص المياه وتدهور البيئات، ما يتطلب تعاونا دوليا مكثفا وإجراءات عاجلة للتصدي لهذه التحديات.

وأوضحت سموها أن الغابات والمراعي عناصر أساسية للبيئة والاقتصاد في منطقة الشرق الأدنى، وتستدعي الحاجة المستمرة للحفاظ عليها وإدارتها بعناية، للحفاظ على استدامة هذه الموارد الحيوية وتنميتها، داعية إلى العمل معًا من أجل تحقيق تنمية مستدامة للمحافظة على جمال وثروات الإقليم.

من جانبه، قال وزير الزراعة، إن الحديث عن الغابات والمراعي تزداد أهميته كلما شحت الموارد وتضاعفت التحديات، إذ أدرك العالم منذ عقود خطر التغيرات المناخية.

وأضاف أن انعقاد الدورة في عمّان يأتي استمرارا لجهود منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في استدامة وتنمية القطاع، وإدراكاً عميقاً من جميع الجهات أصحاب العلاقة بأهمية الموارد الطبيعية وواجب الأفراد والمؤسسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديدا الهدف الخامس عشر (الحياة في البر).

وأشار الحنيفات إلى أن رؤساء الدول اجتمعوا في أكثر من قمة لمواجهة أخطار لا تنحصر بالفيضانات والأعاصير وارتفاع درجات الحرارة والجفاف في سبل تخفيف حدة التغيرات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على المدى القصير والطويل، وبما يترجم حاجات الحاضر ويراعي حق الأجيال القادمة في العيش على هذا الكوكب المترابط المترامي.

ولفت إلى أنّ الغابات والمراعي بيئات بدأت حولها الحضارات منذ آلاف السنين، وهي أنظمة إيكولوجية حية وديناميكية تؤثر وتتأثر، وتوفر موئلاً للتنوع الحيوي، ومخزناً للطاقة والغذاء، وقاعدة للتوازن البيئي، ومتنفساً ومرعى ومصدراً لقوت البشر.

وأشار إلى أن البشرية كانت التهديد الأكبر لهذه الثروة الهائلة، ومصدراً للخطر المباشر وغير المباشر، تارة في قطع الأشجار وافتعال الحرائق والصيد الجائر، وتارة في تنفيذ أعمال التعدين، والزحف العمراني ومراكمة المخلفات الصناعية.

وبهذا الصدد، قال الحنيفات إن هذا الأمر يدفع الجميع إلى الدراسة والتحليل والإبداع والابتكار بشكل جماعي في المجالات كافة؛ رسماً للسياسات، ودعماً للمبادرات، وتنفيذاً للخطط والبرامج على المستوى الوطني والإقليمي على قاعدة تضمن الحماية والاستدامة والتنمية.

وبين أن الوزارة تعمل سنويا على المستوى الوطني بتنفيذ برامج ومشاريع للتحريج في عدة مواقع مختلفة التضاريس والمناخ، وسجلت شراكات متميزة مع مؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، وتوسعت في إدخال التقنيات الحديثة (الحافظة المائية)، واستخدام المياه المعالجة والمستصلحة تكيفا مع تحديات شح المياه.

بدوره، قال نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، سيرج ناكوزي، إن الخدمات التي تقدمها الغابات والمراعي لتعزيز سبل العيش والنظم البيئية والأمن الغذائي هائلة، لا سيما في ظل تهديد تغير المناخ.

وجاءت الدورة بتنظيم المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وتستمر ثلاثة أيام، بالتزامن مع الدورة الثالثة لمجموعة العمل المعنية بالغابات ونظم الزراعة المختلطة والمراعي في الأراضي الجافة.

يشار إلى أن انعقاد الدورة يصادف الذكرى الـ70 لتأسيس هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، التي أُنشئت عام 1953 انطلاقاً من إدراك البلدان الأعضاء الحاجة إلى وجود منتدى إقليمي للتداول وتبادل المعرفة والأفكار وتقديم المشورة بشأن قضايا الغابات والمراعي في المنطقة.

أما مجموعة العمل المعنية بالغابات ونظم الزراعة المختلطة والمراعي في الأراضي الجافة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، فقد أُنشئت في عام 2019 وتعقد اجتماعها كل عامين، والهدف من تأسيسها هو تطوير فهم شامل للغابات ونظم الزراعة المختلطة والمراعي في الأراضي الجافة وتعزيز اعتماد الممارسات الجيدة وتوسيع نطاقاها لحمايتها وإدارتها واستعادتها على نحو مستدام، مع تعزيز المرونة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وسبل العيش المستدامة والمساهمة فيها.

وتناقش الدورة القضايا المتعلقة بقدرة الغابات والمراعي على الصمود في سياق تغير المناخ، وتدابير الصحة النباتية في مجال الغابات، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المعتمدين على الغابات، والمجتمعات الرعوية الحرجية والرعوية الزراعية، فضلاً عن تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب لتحسين غابات الأراضي الجافة واستعادة النظم الزراعية الرعوية.

ويشارك في الدورة أكثر من 100 شخص، وحضور 60 ممثلاً من الجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، وقيرغيزستان، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وعُمان، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وسورية، وتونس، وتركيا، وأوزبكستان، (الذين شاركوا عبر الانترنت)، واليمن، و17 ممثلاً عن منظمات دولية عالمية وإقليمية.

--(بترا)

رح/م ف/رق

10/09/2023 18:29:00