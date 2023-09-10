اتفاقية تعاون بين جيدكو ومشروع نمو الأعمال

عمان 10 أيلول (بترا)- وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، ومشروع نمو الأعمال USAID، اليوم الأحد، اتفاقية لتفعيل التعاون المشترك، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة في القطاع الصناعي.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها، المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالفتاح الكايد، ومديرة المشروع الدكتورة وفاء عرنكي، سيتم التعاون بين الطرفين لمساعدة الشركات على تحديث وتحسين الإنتاج والخدمات، والاستفادة من التجارة الإلكترونية وعملية التحول الرقمي، وخدمات دعم تطوير الأعمال، والحصول على شهادات الجودة للمعايير الدولية.

كما تنص الاتفاقية، على مساندة الشركات الأردنية في تطبيق الممارسات الخضراء داخل الشركات، إضافة للتعاون في تحديد ودراسة التحديات والمعيقات لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

--(بترا)

ن ش/ف م/رق

10/09/2023 18:18:56