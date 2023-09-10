اتفاقية تعاون بين جيدكو ومشروع نمو الأعمال

اتفاقية تعاون بين جيدكو ومشروع نمو الأعمال
التاريخ
9/10/2023 2:41:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا)- وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، ومشروع نمو الأعمال USAID، اليوم الأحد، اتفاقية لتفعيل التعاون المشترك، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة في القطاع الصناعي.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها، المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالفتاح الكايد، ومديرة المشروع الدكتورة وفاء عرنكي، سيتم التعاون بين الطرفين لمساعدة الشركات على تحديث وتحسين الإنتاج والخدمات، والاستفادة من التجارة الإلكترونية وعملية التحول الرقمي، وخدمات دعم تطوير الأعمال، والحصول على شهادات الجودة للمعايير الدولية.
كما تنص الاتفاقية، على مساندة الشركات الأردنية في تطبيق الممارسات الخضراء داخل الشركات، إضافة للتعاون في تحديد ودراسة التحديات والمعيقات لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
--(بترا)
ن ش/ف م/رق
10/09/2023 18:18:56
MENAFN10092023000117011021ID1107040959
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