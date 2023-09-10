3084 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

عمان 10 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3084 طنا، منها 1885طن خضار، و994 طن فواكه، و 205 أطنان ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40، والبطاطا بين 30 و55، والبندورة بين 10 و30، والجزر بين 60 و80، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 35 و65، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.

--(بترا)

رح/ف م/رق

10/09/2023 18:06:06