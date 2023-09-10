تجديد شهادة الاعتماد لشؤون المختبرات في سلطة المياه

عمان 10 أيلول (بترا)- جددت وحدة الاعتماد الأردنية، شهادة الاعتماد لشؤون المختبرات والنوعية في سلطة المياه، لمتطلبات المواصفة الدولية للمختبرات ( ISO/IEC 17025:2017).

جاء ذلك، خلال الاجتماع الختامي للزيارة التي قام بها فريق تقييم وحدة الاعتماد، بهدف تقييم نظام الاعتماد والتقييس.

وبحسب بيان لوزارة المياه والري، اليوم الأحد، جاء التجديد لمدة 5 سنوات وزيادة المدة الزمنية بين زيارات التقييم لتصبح كل سنتين بدلاً من كل سنة، حيث امتد التقييم لمدة 4 أيام وشمل تقييم تحاليل مياه الشرب، والصرف الصحي، وعمليات جمع العينات، والمتطلبات الإدارية العامة الذي شمل قسم ضبط الجودة والمشتريات والمستودعات والعقود والشكاوى.

وقال أمين عام السلطة بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، إن السلطة تطبق أعلى معايير الرقابة على مصادر مياه الشرب وكامل الأنظمة المائية، لضمان إيصال مياه صالحة للشرب للمواطنين ومطابقة للمواصفة القياسية الأردنية، إضافة إلى الرقابة الدورية على محطات الصرف الصحي والمسطحات المائية.

وبينت المساعد لشؤون المختبرات والنوعية المهندسة منى غرايبة، أن هذا الإنجاز جاء انطلاقاً من رؤية السلطة في التميز والريادة، وتحقيق الاستدامة بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي الخدمة بأفضل الممارسات العالمية وبكفاءة عالية.

وأضافت أن شؤون المختبرات تنفذ برامج رقابية دورية، وإجراء فحوصات مخبرية دقيقة، وتستخدم برنامج إدارة المعلومات المخبرية (sample manager)، لتحقيق نتائج موثوقة تسهم في اتخاذ القرار الصحيح.

--(بترا)

ي ع/ف م/رق

10/09/2023 17:35:43