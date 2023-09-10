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وفد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يزور مستشفى المقاصد

9/10/2023 2:41:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان10 أيلول (بترا)- اطلع وفد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية برئاسة المدير التنفيذي سلمى الجاعوني خلال زيارته اليوم الأحد مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة على آلية عمله والخدمات التي يقدمها.
واستعرض مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر، مراحل تحديث أقسام المستشفى ومؤشرات الأداء والتطور.
من جانبه، بين رئيس وحدة الجودة بالمستشفى إياد المهيرات، الأهداف الرئيسة التي تسعى إليها إدارة المستشفى للحصول على الاعتماد، والتباين الإيجابي لنقاط التقييم الأولي عام 2019، والإنجازات الحالية.
وعرض المهيرات، لأهم النقاط التي تم العمل عليها الوحدة، ضمن مجموعات معايير الاعتماد الـ 15 ، والمبادرات الريادية، ومنها مشروع التغذية وصحة المجتمع، وتطلع إدارة المستشفى لتجذير ثقافة الجودة والاعتماد لدى كوادره.
بدورها، أشادت الجاعوني، بتقدم المستشفى وقدرته على معالجة فرص التحسين واستغلال التقييم الأول وتصحيح الخطوات بشكل مثالي، مؤكدة دعم المجلس للمستشفى وتقديم كل ما يلزمه ضمن الامكانيات المتاحة.
--(بترا)
م ب/ف م
10/09/2023 17:23:02

MENAFN10092023000117011021ID1107040956

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