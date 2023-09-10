تظاهرة في غزة تطالب بتوفير الحماية الدولية للنساء في الضفة
التاريخ
9/10/2023 2:41:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 10 أيلول (بترا)- استنكرت مئات المتظاهرات قبالة مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني وبخاصة جريمة الاعتداء على عدد من النساء في الخليل.
وطالبت المتظاهرات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته اليومية في الأرض الفلسطينية وملاحقته قانونياً وجنائياً لدى الهيئات الدولية المختصة.
ودعت المشاركات خلال التظاهرة الحاشدة التي نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية كافة المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية والوطنية إلى إعلاء الصوت وإدانة وفضح الجريمة الإسرائيلية بحق النساء في مدينة الخليل.
--(بترا)
ا ش/ف ق
10/09/2023 17:09:08
MENAFN10092023000117011021ID1107040955
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