تظاهرة في غزة تطالب بتوفير الحماية الدولية للنساء في الضفة

غزة 10 أيلول (بترا)- استنكرت مئات المتظاهرات قبالة مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني وبخاصة جريمة الاعتداء على عدد من النساء في الخليل.

وطالبت المتظاهرات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته اليومية في الأرض الفلسطينية وملاحقته قانونياً وجنائياً لدى الهيئات الدولية المختصة.

ودعت المشاركات خلال التظاهرة الحاشدة التي نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية كافة المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية والوطنية إلى إعلاء الصوت وإدانة وفضح الجريمة الإسرائيلية بحق النساء في مدينة الخليل.

--(بترا)

ا ش/ف ق

10/09/2023 17:09:08