ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

عمان 10 أيلول (بترا)- استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما.

وتم التأكيد على الحرص على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات كافة.

كما تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم الأمتين العربية والإسلامية.

وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري.

--(بترا)

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10/09/2023 17:05:01