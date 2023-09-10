دورة تدريبية بالطفيلة حول المياه الرمادية

الطفيلة 10أيلول (بترا)- نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، ضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، دورة تدريبية حول حصاد مياه الأمطار ومعالجة المياه الرمادية، بالتعاون مع مديرية زراعة الطفيلة، استهدفت 40 سيدة.

وقدمت الأخصائية في مجال المياه والإرشاد الزراعي في مديرية زراعة الطفيلة المهندسة خلود المراحلة، عرضا حول الوضع المائي الشحيح بالأردن، وأهمية تركيب وحدات لمعالجة المياه الرمادية، وكيفية الاستفادة من المياه الخارجة من المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمصارف الأرضية.

وبينت ان المياه الرمادية تستخدم بعد معالجتها في الاستخدامات الزراعية، إذ أن استغلالها يسهم في تخفيف العبء عن المصادر المائية المستخدمة في الزراعة، وتحويلها لمياه يمكن استهلاكها من قبل المواطنين ، مشيرة إلى أن هذه المياه مستهلكة وتحتوي على العديد من المواد العضوية الذائبة فيها.

وأوضحت أنه إذا تم سقاية النباتات بهذه المياه، فإنها تغني عن استخدام الأسمدة في كثير من الأحيان، ولهذا تعد معالجة المياه الرمادية أحد أهم الحلول المقدمة في مجال العجز المائي وزيادة الغطاء النباتي معاً .

وأشارت المراحلة، إلى أهمية الحصاد المائي وذلك بإنشاء السدود والحواجز الترابية لجمع مياه الأمطار، والتي تعتبر من أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة في مناطق الطفيلة، لافتة إلى أن الإدارة المتكاملة لمساقط الأمطار، تعزز أساليب الحصاد المائي خاصة في المناطق الصحراوية الجنوبية.

--( بترا)

س م/ ف م

10/09/2023 16:54:56

