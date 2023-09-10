دورة تدريبية بالطفيلة حول المياه الرمادية
التاريخ
9/10/2023 2:41:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 10أيلول (بترا)- نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، ضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، دورة تدريبية حول حصاد مياه الأمطار ومعالجة المياه الرمادية، بالتعاون مع مديرية زراعة الطفيلة، استهدفت 40 سيدة.
وقدمت الأخصائية في مجال المياه والإرشاد الزراعي في مديرية زراعة الطفيلة المهندسة خلود المراحلة، عرضا حول الوضع المائي الشحيح بالأردن، وأهمية تركيب وحدات لمعالجة المياه الرمادية، وكيفية الاستفادة من المياه الخارجة من المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمصارف الأرضية.
وبينت ان المياه الرمادية تستخدم بعد معالجتها في الاستخدامات الزراعية، إذ أن استغلالها يسهم في تخفيف العبء عن المصادر المائية المستخدمة في الزراعة، وتحويلها لمياه يمكن استهلاكها من قبل المواطنين ، مشيرة إلى أن هذه المياه مستهلكة وتحتوي على العديد من المواد العضوية الذائبة فيها.
وأوضحت أنه إذا تم سقاية النباتات بهذه المياه، فإنها تغني عن استخدام الأسمدة في كثير من الأحيان، ولهذا تعد معالجة المياه الرمادية أحد أهم الحلول المقدمة في مجال العجز المائي وزيادة الغطاء النباتي معاً .
وأشارت المراحلة، إلى أهمية الحصاد المائي وذلك بإنشاء السدود والحواجز الترابية لجمع مياه الأمطار، والتي تعتبر من أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة في مناطق الطفيلة، لافتة إلى أن الإدارة المتكاملة لمساقط الأمطار، تعزز أساليب الحصاد المائي خاصة في المناطق الصحراوية الجنوبية.
--( بترا)
س م/ ف م
10/09/2023 16:54:56
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