ورشة حول إعداد مسودة نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة

عمان 10 أيلول (بترا)- هبة العسعس- عقدت وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، اليوم الأحد "ورشة عمل إعداد مسودة نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة".

جاء ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (13060) بتاريخ 30 آب 2023، بالموافقة على إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، لتحل محل ديوان الخدمة المدنية، والموافقة على استراتيجية الموارد البشرية للأعوام 2023-2027.

وسيكون دور الهيئة رقابياً وتنظيمياً، تتبنى مبدأ (مركزية التخطيط ورسم السياسات ولا مركزية التنفيذ)، وتتولى مهمة تطوير السياسات والمعايير، وتعنى بالموارد البشرية والخدمات الحكومية والهياكل التنظيمية، وتعنى بالرقابة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لضمان امتثالها والتزامها بالسياسات والتشريعات والمعايير أعلاه.

كما تقدم الهيئة، الدعم الفني والاستشاري لدعم الدوائر في تطبيق السياسات والتشريعات، ودعم الوزارات والمؤسسات في تقييم الكفايات السلوكية والإدارية والمعرفية لقياديي وموظفي الخدمة المدنية لغايات الاختيار والتعيين، والترقية، والتدريب، والتأهيل، وإدارة وتقييم الأداء.

وقالت مديرة وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في الرئاسة المهندسة وداد قطيشات، إن الهدف من الورشة التحضير لإعداد مسودة نظام يؤطر لتأسيس الهيئة وتحديد أهدافها ومهامها وصلاحياتها واختصاصاتها، وكذلك لحوكمة الهيئة وتنظيمها الإداري والتزامات الدوائر وعلاقتها مع الهيئة.

وأوضحت أن القانونيين، سيعملون على تفصيل شكل نظام الهيئة، مشيرة إلى أن العمل الجماعي يسهم في مشاركة الخبرات لإنتاج إطار ومحتوى فني يساعد القانونيين في إعداد مسودة الهيئة.

وجرى خلال الورشة، عرض آلية العمل ومضمون التحول وإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة الذي ركز على فلسفة التحول التي تعزز السياسات والدعم الفني والاستشاري وتعزيز دور التنظيم والرقابة وانسحاب الدور التنفيذي.

كما جرى عرض خارطة طريق إنشاء وتفعيل الهيئة، من خلال إعداد خطة انتقالية، وتطوير المتطلبات الفنية والتشغيلية وإعداد النظام، وبناء القدرات واستراتيجية الاتصال والتواصل للهيئة، إضافة إلى تعيين شهر كانون الثاني عام 2024، موعدا لبدء عمل الهيئة، وتعيين شهر أيلول لعام 2024 لبدء التعيين اللامركزي.

وأشار العرض إلى الإطار العام لحوكمة الهيئة، حيث ترتبط الهيئة مباشرة برئيس الوزراء، ويرتبط معهد الإدارة العامة برئيس الهيئة.

--(بترا)

ه ع/ ف م/ف ق

10/09/2023 16:47:39