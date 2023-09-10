إطلاق أول برنامج للأمن السيبراني بالجامعة الأردنية

إطلاق أول برنامج للأمن السيبراني بالجامعة الأردنية
التاريخ
9/10/2023 2:41:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا)- أطلقت منصّة زين للإبداع "زينك"، بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، أول برنامج متخصص في الأمن السيبراني لطلبة الجامعة الأردنية.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، ستعمل المنصّة من خلال البرنامج على إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية في مجال الأمن السيبراني تباعاً داخل عدد من الجامعات الأردنية، بالتعاون مع كل جامعة على حدة، لتسهم المنصة في تنمية مهارات الشباب في مجال الأمن السيبراني.
وأعلنت المنصّة، عن إطلاقها أول دورات البرنامج للطلبة بالتعاون مع مركز الابتكار والريادة بالجامعة الأردنية، والذي يتضمّن 120 ساعة تدريبية مكثّفة، يقدمها نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين في مجال الأمن السيبراني من أكاديميّة "سايبر شيلد" التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير .
وكانت منصّة زين للإبداع، فتحت باب التسجيل للطلبة لتمكينهم من المشاركة في البرنامج عبر مختلف وسائل التواصل داخل الجامعة الأردنية، ومجموعات الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يستضيف فرع منصّة زين للإبداع الكائن في الجامعة الأردنية جميع فعاليات البرنامج، الذي انطلق في 6 أيلول بمشاركة 18 طالبا وطالبة.
--(بترا)
غ ح/ف م/رق
10/09/2023 16:45:54
MENAFN10092023000117011021ID1107040951
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.