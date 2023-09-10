إطلاق أول برنامج للأمن السيبراني بالجامعة الأردنية

عمان 10 أيلول (بترا)- أطلقت منصّة زين للإبداع "زينك"، بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، أول برنامج متخصص في الأمن السيبراني لطلبة الجامعة الأردنية.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، ستعمل المنصّة من خلال البرنامج على إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية في مجال الأمن السيبراني تباعاً داخل عدد من الجامعات الأردنية، بالتعاون مع كل جامعة على حدة، لتسهم المنصة في تنمية مهارات الشباب في مجال الأمن السيبراني.

وأعلنت المنصّة، عن إطلاقها أول دورات البرنامج للطلبة بالتعاون مع مركز الابتكار والريادة بالجامعة الأردنية، والذي يتضمّن 120 ساعة تدريبية مكثّفة، يقدمها نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين في مجال الأمن السيبراني من أكاديميّة "سايبر شيلد" التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير .

وكانت منصّة زين للإبداع، فتحت باب التسجيل للطلبة لتمكينهم من المشاركة في البرنامج عبر مختلف وسائل التواصل داخل الجامعة الأردنية، ومجموعات الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يستضيف فرع منصّة زين للإبداع الكائن في الجامعة الأردنية جميع فعاليات البرنامج، الذي انطلق في 6 أيلول بمشاركة 18 طالبا وطالبة.

--(بترا)

غ ح/ف م/رق

10/09/2023 16:45:54